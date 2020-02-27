От инвестиций до образования: В Киеве завершился форум Level UP Ukraine 2020

21 февраля в киевском КВЦ "Парковый" состоялся форум Level UP Ukraine 2020, уже 4 года остающийся платформой для укрепление партнерства бизнеса, власти и общества с целью системного реформирования украинской экономики и ее инновационной трансформации. Бизнес-ассоциации, иностранные инвесторы, экономические эксперты, представители власти и международных организаций – в этом году Level Up Ukraine собрал множество стейкхолдеров для выработки решений, способных улучшить инвестиционную привлекательность Украины и запустить новый этап экономического роста в истории страны.

Ключевая тема Level UP Ukraine 2020 – принципы создания большего. В ходе 4-ех панельных и 2-х тематических дискуссий обсуждалось привлечение инвестиций, механизмы концессии и приватизации, проведение земельной реформы и вовлечение бизнеса в сферу образования и подготовки специалистов. Более 600 собственников бизнеса, 30 международных инвесторов и более 30 спикеров в ходе Форума нарабатывали концепцию взаимодействия всех заинтересованных сторон для улучшения благополучия всей страны.

Привлечение инвестиций является одной из насущных проблем украинской экономики и важнейшей составляющей для ее роста. В ходе панели "Доверие – основа инвестиций: бизнес, общество, власть" министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов акцентировал внимание на том, что Украине ввиду износа основных фондов, достигающего 60%, необходимо от $50 до $100 млрд инвестиций в ближайшие годы для того, чтобы преодолеть отставание от стран-соседей. Уровень инвестиций в Украине на душу населения министр оценил меньше, чем в $1 тыс, что значительно меньше, чем в соседних государствах.

Тимофей Милованов

Инструментами привлечения инвестиций Милованов считает изменение денежно-кредитной политики, приватизацию, концессии, доступные кредиты, реформирование судебной и правоохранительной системы, запуск рынка земли и изменение трудового законодательства.

Олег Устенко, исполнительный директор Фонда Блейзера, отметил, что каждый миллиард долларов инвестиций обеспечивает рост ВВП Украины в пределах 0,1-0,5%. При этом причинами, почему уровень инвестиционной активности в Украине остается низким, Устенко назвал недостаточный уровень защиты прав собственности, работу судебной системы и коррупцию. Устенко подчеркнул, что нынешние темпы роста экономики Украины являются недостаточными и они должны составлять не менее 5% в год.

Участвовавший в данной панели Гизо Углава, заместитель директора НАБУ, отметил, что его ведомство расследует более 400 уголовных дел, а 70 из них находятся в стадии судебного рассмотрения. По мнению замглавы НАБУ, работа данного органа должна стать более эффективной в связи с недавним запуском Высшего антикоррупционного суда Украины.

Вопросу привлечения инвестиций через приватизацию уделил свое выступление глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в ходе панели "Инвестиции в инфраструктуру. Вопросы развития концессии и приватизации". По словам Сенниченко, Фонд госимущества планирует в 2020 году выставить на приватизацию от 300 до 500 объектов, в том числе 5 объектов, входящих в перечень "большой приватизации".

"Значительная часть государственных предприятий являются "кормушками", за счет которых обогащаются отдельные финансово-политические группы. Приватизация позволит разорвать этот "порочный круг", когда вымываются из госпредприятий деньги, которые затем используются для финансирования партий и прихода к власти", - отметил глава Фонда.

В госбюджете-2020 заложена сумма в 12 млрд грн от приватизации, но важнейшая задача – не столько доходы в казну, сколько обеспечить приход инвесторов, которые готовы вкладывать в модернизацию предприятий и расширять социальные гарантии для их сотрудников.

"Моя задача - превратить приватизацию в прозрачный процесс и обеспечить приход стратегических инвесторов. Мы разработали инвестиционное меню, где есть предложения для инвестора с любыми финансовыми возможностями", - подчеркнул Сенниченко.

Участники данной панели также проанализировали кейсы передачи в концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон". Генеральным партнером Форума стал крупнейший холдинг Грузии Georgian Industrial Group – победитель концессионного конкурса по порту "Херсон". Владелец Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили отметил, что концессионный конкурс был проведен максимально прозрачно, а органы власти Украины оказали всестороннюю поддержку его участникам. С этим тезисом согласилась Наталья Ульянова, автор проекта Level UP Ukraine, основатель и управляющий партнер UNA//PARTNERS, Вице-президент Ассоциации Налогоплательщиков Украины, подчеркнувшая необходимость расширять данную практику на другие отрасли экономики и инфраструктуры.

Наталья Ульянова

Кроме того, Ульянова отметила, что Level UP Ukraine, будучи площадкой коммуникации и кооперации между бизнесом, властью и обществом, готов выступить платформой, где будут нарабатываться концепции подобных проектов.

В свою очередь Даниэль Барсель, Вице-президент Европейского Экономического Сената, заявил, что концессионная модель показала свою жизнеспособность в Украине, а его структура ведет переговоры с региональными властями Украины о реализации ряда инфраструктурных проектов.

Григол Катамадзе, соорганизатор форума Level UP Ukraine и Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, отметил, что данная организация подписала меморандум о взаимодействии с Европейским Экономическим Сенатом, согласно которому будет оказываться консультационная помощь украинскому бизнесу, в том числе в вопросах адаптации последнего к требованиям законодательства стран Евросоюза. Катамадзе также подчеркнул важность усиления защиты прав собственности, без чего рассчитывать на масштабный приход инвестиций не приходится.

Григол Катамадзе

В своем выступлении Катамадзе отметил и важность объединения усилий всего мира для разрешения глобальных проблем человечества.

"Нам необходимо объединяться, не говорить о Запад, Восток, Север, Юг. Когда приходит беда - мы должны быть вместе. Если мы не сделаем этого, у нас может не быть никакого 2030 года", - подчеркнул он.

Президент Ассоциации налогоплательщиков не оставил без внимания и проблемы самой Украины и задался вопросом о перспективах реформирования страны.

"Когда бизнес предлагает власти заменить налог на прибыль налогом на вывод капитала, а власть не прислушается к этому, как мы можем говорить об успешной стране?", - сказал Катамадзе.

В современном мире качественное образование становится залогом успешного развития государства и инновационного развития экономики. Ввиду отсутствия эффективной образовательной системы государство рискует попасть в «ловушку бедности», когда отсутствие квалифицированных специалистов приводит к невозможности обеспечить рост производительности труда, валового продукта и, как следствие социальных стандартов. Об этом говорилось в ходе панели "Постоянное развитие: принципы непрерывного образования для бизнеса, власти и взрослого населения страны".

Владелец Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили поделился опытом создания Европейской школы. Ее главное отличие от обычных учебных заведений – стремление дать ученикам не только знания, но и практические навыки. Кабинеты школы оборудованы современной техникой, а в лабораториях можно даже печатать предметы на 3D-принтере.

Бежуашвили сделал акцент на том, что школьное образование должно находиться в фокусе любого государства. А целью каждой школы должно стать предоставление ученикам реальных компетенций – умения использовать приобретенные знания в работе. Он также очертил три главных вопроса образования: чему учить, как учить и кто именно учит. В числе прочего, в европейской школе студенты изучают программирование и маркетинг, чтобы в дальнейшем быть способными продвигать собственные продукты.

"Мы внедряем в образование такой метод, как project based learning (проектно ориентированное обучение). Это дает возможность старшеклассников работать над проектами, в которых принимают участие одновременно 4 преподавателя.

Сегодня преподаватели знают свой предмет, но не знают, как его преподавать. У них есть современное цифровое оборудование, но они не знают, как его использовать. Именно поэтому мы разработали 10-летнюю программу цифровой трансформации школы. Мы обучаем учителей использовать все современные средства", - отметил Бежуашвили.

Александр Борняков, замминистра цифровой трансформации Украины, отметил, что на сегодняшнем этапе исторического развития образование должно быть непрерывным процессом, а не ограничиваться 5-летним сроком в университете.

Основатель Powercode Владислав Савченко сделал акцент на том, что современные технологии трансформируются каждые 3-6 месяцев, потому 5-летние университетские программы становятся все менее актуальными.

Владислав Савченко

В то же время Евгений Булах, директор по продажам и абонентскому обслуживания компании Vodafone, партнера инновационных решений форума Level UP Ukraine 2020, отметил, что необходимо поддерживать университеты для того, чтобы их выпускники смогли беспроблемно адаптироваться к рынку труда. Он привел пример Vodafone, которая поддерживает образовательные программы в Государственном университете телекоммуникаций.

"Мы испытываем дефицит кадров в новых технологических сферах. Чтобы появлялись специалисты не только для нас, но и для рынка, нам необходимо поддерживать ВУЗы.", - сказал Булах.

Евгений Булах

При этом для бизнеса важно, чтобы вчерашние студенты были готовы приобретать новые навыки каждый день.

"Многие холдинги основывают собственные школы, академии, чтобы усиливать новый персонал и переучивать сотрудников. Мы знаем, что нас ждет и каких людей нам нужно будет готовить завтра", - отметил он.

Другая важная тема выступления Булаха была посвящена появлению в мире нового ценного ресурса – данных.

"Мы понимаем, что в мире есть огромное количество данных. Мы, как телекоммуникационная компания, тоже владеем этими данными. Данные - это новая нефть. Мы должны зарождать и развивать компетенцию в этой сфере, чтобы из вузов выпускались не средние специалисты, а те, кто сразу мог бы приносить пользу индустрии", - подчеркнул директор Vodafone.

Евгений Булах надеется на скорейшее развитие в Украине постиндустриальной экономики. Это позволит не только увеличить маржинальность бизнеса, но и более эффективно использовать ресурсы страны.

О необходимости провести земельную реформу в таком формате, который даст наибольший экономический эффект для национальной экономики говорили в ходе круглого стола "Земельный вопрос: Какой механизм должен заработать в Украине, чтобы реформа сработала?". Большинство экспертов сошлись во мнении, что страхи общества относительно того, что иностранцы будут скупать украинскую землю, являются преувеличенными.

Поскольку Level UP Ukraine является постоянно действующей площадкой, закрытие Форума-2020 означает начало работы над Форумом-2021. Организаторы прогнозируют, что в следующем году Форум будет еще более масштабным и расширит географию участников.