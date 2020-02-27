Від інвестицій до освіти: У Києві завершився форум Level UP Ukraine 2020

21 лютого в київському КВЦ "Парковий" відбувся форум Level UP Ukraine, який вже 4 роки залишається платформою для зміцнення партнерства бізнесу, влади та суспільства з метою системного реформування української економіки та її інноваційної трансформації. Бізнес-асоціації, іноземні інвестори, економічні експерти, представники влади та міжнародних організацій – в цьому році Level UP Ukraine зібрав більш ніж 600 стейкхолдерів для вироблення рішень, здатних поліпшити інвестиційну привабливість України та запустити новий етап економічного зростання в країні.

Ключова тема Level UP Ukraine 2020 – принципи створення більшого. У ході 4-х панельних і 2-х тематичних дискусій обговорювалося залучення інвестицій, механізми концесії та приватизації, проведення земельної реформи та залучення бізнесу у сферу освіти. Понад 600 власників бізнесу, 30 міжнародних інвесторів і більш ніж 40 спікерів в ході Форуму напрацьовували концепцію взаємодії всіх зацікавлених сторін для поліпшення добробуту країни.

Залучення інвестицій є однією з нагальних проблем української економіки та найважливішою складовою для її зростання. В ході панелі "Довіра – основа інвестицій: бізнес, суспільство, влада" міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов акцентував увагу на тому, що Україні через знос основних фондів, що досягає 60%, необхідно від $50 до $100 млрд. інвестицій у найближчі роки для того, щоб подолати відставання від країн-сусідів. Рівень інвестицій в Україні на душу населення міністр оцінив менше, ніж в $1 тис., що значно менше, ніж в сусідніх державах. Інструментами залучення інвестицій Милованов вважає зміну грошово-кредитної політики, приватизацію, концесії, доступні кредити, реформування судової та правоохоронної системи, запуск ринку землі та зміна трудового законодавства.

Тимофій Милованов

Олег Устенко, виконавчий директор Фонду Блейзера, зазначив, що кожен мільярд доларів інвестицій забезпечує зростання ВВП України в межах 0,1-0,5%. При цьому причинами, чому рівень інвестиційної активності в Україні залишається низьким, Устенко назвав недостатній рівень захисту прав власності, роботу судової системи та корупцію. Устенко підкреслив, що нинішні темпи зростання економіки України є недостатніми та вони повинні складати не менше 5% в рік.

Брав участь у даній панелі Гізо Углава, заступник директора НАБУ, який зазначив, що його відомство розслідує понад 400 кримінальних справ, а 70 з них знаходяться в стадії судового розгляду. На думку заступника голови НАБУ, робота цього органу повинна стати більш ефективною у зв'язку з недавнім запуском Вищого антикорупційного суду України.

Питанню залучення інвестицій через приватизацію приділив свій виступ голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко в ході панелі "Інвестиції в інфраструктуру. Питання розвитку концесії та приватизації». За словами Сенниченко, Фонд держмайна планує у 2020 році виставити на приватизацію від 300 до 500 об'єктів, в тому числі 5 об'єктів, що входять в перелік «великої приватизації".

"Значна частина державних підприємств є "годівничками", за рахунок яких збагачуються окремі фінансово-політичні групи. Приватизація дозволить зламати систему, коли вимиваються з держпідприємств гроші, які потім використовуються для фінансування партій і приходу до влади", - зазначив голова Фонду.

У держбюджеті-2020 закладена сума в 12 млрд. грн від приватизації, але найважливіше завдання – не стільки доходи бюджету, скільки забезпечити прихід інвесторів, які готові вкладати в модернізацію підприємств і розширювати соціальні гарантії для їх співробітників.

"Моє завдання — перетворити приватизацію в прозорий процес та забезпечити прихід стратегічних інвесторів. Ми розробили інвестиційне меню, де є пропозиції для інвестора з будь-якими фінансовими можливостями", - підкреслив Сенниченко.

Учасники цієї панелі також проаналізували кейси передачі в концесію морських портів "Ольвія" та "Херсон". Генеральним партнером Форуму став найбільший холдинг Грузії Georgian Industrial Group – переможець концесійного конкурсу по порту "Херсон". Власник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі зазначив, що концесійний конкурс був проведений максимально прозоро, а органи влади України надали всебічну підтримку його учасникам. З цією тезою погодилася Наталія Ульянова, автор проєкту Level UP Ukraine, засновник і керуючий партнер UNA//PARTNERS, Віце-президент Асоціації платників податків України, яка підкреслила необхідність розширювати цю практику на інші галузі економіки та інфраструктури.

Наталія Ульянова

Крім того, Ульянова зазначила, що Level UP Ukraine, виступаючи майданчиком комунікації та кооперації між бізнесом, владою і суспільством, готовий виступити платформою, де будуть напрацьовуватися концепції подібних проєктів.

У свою чергу Даніель Барсель, Віце-президент Європейського Економічного Сенату, заявив, що концесійна модель показала свою життєздатність в Україні, а його структура веде переговори з місцевою владою у різних регіонах України щодо реалізації низки інфраструктурних проєктів.

Грігол Катамадзе, співорганізатор форуму Level UP Ukraine та Президент Асоціації платників податків України, зазначив, що ця організація підписала меморандум про взаємодію з Європейським Економічним Сенатом, згідно з яким надаватиметься консультативна допомога українському бізнесу, в тому числі у питаннях адаптації останнього до вимог законодавства країн Євросоюзу. Катамадзе також підкреслив важливість посилення захисту прав власності, без чого розраховувати на масштабний прихід інвестицій не доводиться, а також налогосив на необхідності замінити податок на прибуток підприємств податком на виведений капітал.

Грігол Катамадзе

"Коли бізнес пропонує влади замінити податок на прибуток податком на виведення капіталу, а влада не прислухається до цього, ми можемо говорити про успішну країну?", - заявив Катамадзе.

У сучасному світі якісна освіта стає запорукою успішного розвитку держави та інноваційного розвитку економіки. Через відсутність ефективної освітньої системи держава ризикує потрапити в "пастку бідності", коли відсутність кваліфікованих фахівців призводить до неможливості забезпечити зростання продуктивності праці, валового продукту і, як наслідок, соціальних стандартів. Про це йшлося у ході панелі "Сталий розвиток: принципи безперервної освіти для бізнесу, влади та дорослого населення країни".

Власник Georgian Industrial Group Давид Бежуашвілі поділився досвідом створення Європейської школи. Її головна відмінність від звичайних навчальних закладів – прагнення дати учням не тільки знання, але і практичні навички. Кабінети школи обладнані сучасною технікою, а у лабораторіях можна навіть друкувати предмети на 3D-принтері.

Бежуашвілі зробив акцент на тому, що шкільна освіта повинна знаходитися у фокусі уваги будь-якої держави. А метою кожної школи має стати надання учням реальних компетенцій – вміння використовувати набуті знання у роботі. Він також окреслив три головних питання освіти: чому вчити, як вчити та хто саме вчить. Поміж іншого, у Європейській школі студенти вивчають програмування і маркетинг, щоб надалі бути здатними просувати власні продукти.

"Ми впроваджуємо в освіту такий метод, як project based learning (проектно-орієнтоване навчання). Це дає можливість старшокласників працювати над проєктами, в яких беруть участь одночасно 4 викладачі.

Сьогодні викладачі знають свій предмет, але не знають, як його викладати. У них є сучасне цифрове обладнання, але вони не знають, як його використовувати. Саме тому ми розробили 10-річну програму цифрової трансформації школи. Ми навчаємо вчителів використовувати всі сучасні засоби", - зазначив Бежуашвілі.

Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України, зазначив, що на сьогоднішньому етапі історичного розвитку освіта має бути безперервним процесом, а не обмежуватися 5-річним терміном в університеті.

Засновник Powercode Владислав Савченко зробив акцент на тому, що сучасні технології трансформуються кожні 3-6 місяців, тому 5-річні університетські програми стають все менш актуальними.

Владислав Савченко

Водночас Євген Булах, директор з продажу та абонентського обслуговування компанії Vodafone, партнера інноваційних рішень форуму Level UP Ukraine 2020, зазначив, що необхідно підтримувати університети для того, щоб їх випускники змогли безпроблемно адаптуватися до ринку праці. Він навів приклад Vodafone, яка підтримує освітні програми в Державному університеті телекомунікацій.

"Ми відчуваємо дефіцит кадрів у нових технологічних сферах. Щоб з'являлися фахівці не тільки для нас, але і для ринку, нам необхідно підтримувати унівеститети", - сказав Булах.

Євген Булах

При цьому для бізнесу важливо, щоб вчорашні студенти були готові здобувати нові навички кожен день.

"Багато холдингів засновують власні школи, академії, щоб посилювати новий персонал і переучувати працівників. Ми знаємо, що нас чекає і яких людей нам потрібно буде готувати завтра", - зазначив Булах.

Інша важлива тема виступу Булаха була присвячена появу у світі нового цінного ресурсу – даних.

"Ми розуміємо, що у світі є величезна кількість даних. Ми, як телекомунікаційна компанія, теж володіємо цими даними. Дані — це нова нафта. Ми повинні зароджувати та розвивати компетенцію в цій сфері, щоб з ВНЗ виходили не “середні” фахівці, а ті, хто відразу міг би приносити користь індустрії", - підкреслив директор Vodafone.

Євген Булах сподівається на динамічний розвиток в Україні постіндустріальної економіки. Це дозволить не тільки збільшити маржинальність бізнесу, але і більш ефективно використовувати ресурси країни.

Про необхідність провести земельну реформу в такому форматі, який дасть найбільший економічний ефект для національної економіки говорили в ході круглого столу "Земельне питання: Який механізм має запрацювати в Україні, щоб реформа спрацювала?". Більшість експертів зійшлися на думці, що треба лібералізовувати земельне законодавство, а страхи суспільства щодо того, що іноземці будуть скуповувати українську землю, є перебільшеними.

Оскільки Level UP Ukraine є постійним діючим майданчиком, закриття Форуму-2020 означає початок роботи над Форумом-дві тисячі двадцять один. Організатори прогнозують, що в наступному році Форум буде ще масштабнішим і розширить географію учасників.

Організатори Форуму висловлюють подяку усім партнерам:

Georgian Industrial Group – генеральний партнер

Фармак, БХФЗ, Індар – офіційні партнери

Real Matrix, ЧП "БЭЛЬ" – стратегічні партнери

Powercode – спеціальний партнер

Premier Palace Hotel – приймаючий партнер

МАУ – офіційний перевізник

Мережа Глобального договору ООН в Україні – партнер з розвитку

Vodafone – партнер інноваційних рішень

Асоціація міжнародних інвесторів в Україні – аналітичний партнер

Українська Рада Бізнесу – бізнес-партнер

Інформаційних партнерів

За участі Міжнародної фінансової корпорації (IFC)