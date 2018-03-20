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Интервью

Инвестиционный рынок Украины: во что вложиться?

НовостиНовости компаний    20.03.2018 - 13:00

К сожалению, сегодня в Украине инвестиционные возможности серьезно ограничены. К такой ситуации привел кризис, который начался в 2014 году. Методы инвестирования, активно используемые ранее, сегодня утратили свою эффективность. Инфляция представляет серьезную опасность для вкладов в гривне – они могут в краткие сроки обесцениться. Долларовые же депозиты попросту приносят мало денег. Украинские банки предлагают 5-6% годовых.

Доверие к банковской системе было подорвано после событий 2014 года. С тех пор в Украине было закрыто множество банков. О том, сколько еще организаций будет ликвидировано, остается лишь догадываться. Казалось бы, у вкладчиков есть гарантия выплаты денег – Фонд гарантирования вкладов. Но, как известно, чтобы рассчитывать на компенсацию от него, надо иметь депозит в размере менее чем 200 тысяч гривен. Таким образом, появляется необходимость делить большой вклад на несколько депозитов, что крайне неудобно. Но даже в этом случае придется понервничать – многие ждут компенсаций от Фонда в течение года и даже дольше.

В поисках альтернатив

Желая сохранить свои деньги и приумножить их, многие нерезиденты Украины ищут выход в курортной недвижимости. Взгляд потенциальных инвесторов чаще всего падает на Одессу. Покупка квартиры на территории приморья, ее ремонт и последующая сдача в аренду выглядит прибыльным и перспективным делом. Оно выглядит таковым до момента, когда вы возьметесь оценить потенциальные затраты и прибыль.

Средняя стоимость одесской квартиры возле моря – 50 тысяч долларов. Ее ремонт обойдется новоиспеченному хозяину в 20 тысяч долларов. Итого, сумма затрат – 70 тысяч долларов. Как быстро окупится эта сумма? Допустим, квартира сдается не в сезон за 300 долларов в месяц, а в сезон – за 500 долларов в месяц. При этом учитываем еще и 30% дней простоя. Таким образом, получаем ежегодный доход в 3 тысячи долларов и окупаемость через 23-24 года! Сложно назвать это вложение денег целесообразной затеей.

Эффективный метод инвестирования существует

Многие инвесторы используют себе во благо изменения в банковской системе Украины, которые произошли вследствие экономического кризиса 2008 года. Именно в то время ипотечные программы были практически полностью свернуты. Однако ссуды под залог недвижимости стали выдавать частные компании. В эти кредиты и вкладывают свои деньги инвесторы.

В чем же преимущества? Во-первых, такие инвестиции защищены от инфляции. Во-вторых, они не подвержены рискам, так как в качестве залога выступает недвижимость заемщика. Например, при выдаче кредита на сумму 75 тысяч долларов в залог оформляется недвижимость стоимостью в 150 тысяч. В-третьих, подобные вложения быстро окупаются. Инвестор зарабатывает 2% ежемесячно. Таким образом, инвестиции в размере 70 тысяч долларов, на которые можно купить вышеупомянутую одесскую квартиру, окупаются всего спустя 4 года, а не 24.

ООО «ГИВ ТРЕЙД»

Все же, прибегая к такому методу вложения денег, можно совершить ошибки. В особенности это касается начинающих инвесторов. При вложении денег в такой тип кредитов важно корректно подобрать объект недвижимости, который будет оформлен в залог.

Консалтинговая компания ООО «ГИВ ТРЕЙД» занимается не только подбором недвижимости, но проведением консультаций, а также осуществлением правовой поддержки. Наши специалисты проводят все необходимые оценочные мероприятия, после чего сообщают клиенту реальную стоимость объекта.

Деятельность ООО «ГИВ ТРЕЙД» полностью официальна. Оформляемые договора заверяются нотариусами, а все этапы работы проходят под контролем наших опытных юристов. На недвижимость, которая является частью сделки, накладывается арест до момента выплаты всей суммы кредита.

В качестве залога может быть использована как жилая и коммерческая недвижимость, так и земельные участки.

Больше информации вы найдете на сайте deposit.od.ua. Здесь же вы сможете подать заявку на инвестирование. 

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