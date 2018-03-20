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Інвестиційний ринок України: у що вкластися?

НовиниНовости компаний    20.03.2018 - 13:00

На жаль, сьогодні в Україні інвестиційні можливості серйозно обмежені. До такої ситуації привів криза, яка почалася в 2014 році. Методи інвестування, активно використовуються раніше, сьогодні втратили свою ефективність. Інфляція становить серйозну небезпеку для вкладів в гривні - вони можуть в короткі терміни знецінитися. Доларові ж депозити просто приносять мало грошей. Українські банки пропонують 5-6% річних.
Довіра до банківської системи було підірвано після подій 2014 року. З тих пір в Україні було закрито безліч банків. Про те, скільки ще організацій буде ліквідовано, залишається лише здогадуватися. Здавалося б, у вкладників є гарантія виплати грошей - Фонд гарантування вкладів. Але, як відомо, щоб розраховувати на компенсацію від нього, треба мати депозит в розмірі менш ніж 200 тисяч гривень. Таким чином, з'являється необхідність ділити великий внесок на кілька депозитів, що вкрай незручно. Але навіть в цьому випадку доведеться понервувати - багато хто чекає компенсацій від Фонду протягом року і навіть довше.

У пошуках альтернатив

Бажаючи зберегти свої гроші і примножити їх, багато нерезидентів України шукають вихід в курортній нерухомості. Погляд потенційних інвесторів найчастіше падає на Одесу. Купівля квартири на території примор'я, її ремонт і подальша здача в оренду виглядає прибутковим і перспективною справою. Воно виглядає таким до моменту, коли ви візьметеся оцінити потенційні витрати і прибуток.
Середня вартість одеської квартири біля моря - 50 тисяч доларів. Її ремонт обійдеться новоспеченому власникові в 20 тисяч доларів. Разом, сума витрат - 70 тисяч доларів. Як швидко окупиться ця сума? Припустимо, квартира здається не в сезон за 300 доларів на місяць, а в сезон - за 500 доларів на місяць. При цьому враховуємо ще й 30% днів простою. Таким чином, отримуємо щорічний дохід в 3 тисячі доларів і окупність через 23-24 року! Складно назвати це вкладення грошей доцільною витівкою.

Ефективний метод інвестування існує

Багато інвесторів використовують собі на благо зміни в банківській системі України, які сталися внаслідок економічної кризи 2008 року. Саме в той час іпотечні програми були практично повністю згорнуті. Однак позики під заставу нерухомості стали видавати приватні компанії. У ці кредити і вкладають свої гроші інвестори.
У чому ж переваги? По-перше, такі інвестиції захищені від інфляції. По-друге, вони не схильні до ризиків, так як в якості застави виступає нерухомість позичальника. Наприклад, при видачі кредиту на суму 75 тисяч доларів в заставу оформляється нерухомість вартістю в 150 тисяч. По-третє, подібні вкладення швидко окупаються. Інвестор заробляє 2% щомісяця. Таким чином, інвестиції в розмірі 70 тисяч доларів, на які можна купити вищезгадану одеську квартиру, окупаються лише через 4 роки, а не 24.

ТОВ «ГИВ ТРЕЙД»

Тим не менш, вдаючись до такого методу вкладення грошей, можна помилитися. Особливо це стосується початківців інвесторів. При вкладенні грошей в такий тип кредитів важливо коректно підібрати об'єкт нерухомості, який буде оформлений в заставу.

Консалтингова компанія ТОВ «ГИВ ТРЕЙД» займається не тільки підбором нерухомості, але проведенням консультацій, а також здійсненням правової підтримки. Наші фахівці проводять всі необхідні оціночні заходи, після чого повідомляють клієнту реальну вартість об'єкта.

Діяльність ТОВ «ГИВ ТРЕЙД» повністю офіційна. Оформляються договору завіряються нотаріусами, а всі етапи роботи проходять під контролем наших досвідчених юристів. На нерухомість, яка є частиною угоди, накладається арешт до моменту виплати всієї суми кредиту.

В якості застави може бути використана як житлова і комерційна нерухомість, так і земельні ділянки.

Більше інформації ви знайдете на сайті deposit.od.ua. Тут же ви зможете подати заявку на інвестування.

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