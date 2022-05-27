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Инвестиции в восстановление разрушенных электросетей Киевской области составят 1 млрд гривен, - ДТЭК

Фото: инвестиции в восстановление разрушенных электросетей Киевской области составят 1 млрд гривен (dtek com)
Автор: Илона Свиридова

Компания ДТЭК инвестировала 300 млн грн в первоочередное восстановление разрушенных оккупантами электросетей Киевской области. Общие же инвестиции в восстановление сетей составят 1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Киевские региональные электросети" Виталия Шайду в рамках обсуждения восстановления и развития электросетей сообщества энергетиков Energy Club.

"300 млн грн это так называемая @первая скорая помощь" - остановка кровотечения. Впереди у нас проведение полноценного лечения - второй этап восстановления сетей. Большой фронт работ по восстановлению резервных источников питания, что позволит обеспечивать надежное электроснабжение городов и сел, которые были до начала военных действий", - отметил Шайда.

По предварительным подсчетам восстановление электросетей Киевcкой области до состояния довоенного времени потребует инвестиций в размере около 1 млрд грн.

По словам Шайды, второй этап работ требует инвестиций в ориентировочном размере 700 млн грн.

Источником инвестиций в обновление сетей Киевской области может стать Фонд восстановления Украины, созданный при Офисе президента и поддержка международных партнеров.

"Для того, чтобы энергетики могли в дальнейшем работать и делать лучше жизнь людей в Киевской области сейчас необходима помощь государства и международных партнеров. Чтобы мы могли развиваться согласно плану развития сетей и полноценно восстановить сетевые области после боевых действий", - подчеркнул глава "ДТЭК Киевские региональные электросети".

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ДТЭКЭлектроэнергия