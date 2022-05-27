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Інвестиції у відновлення зруйнованих електромереж Київскьої області складуть 1 млрд гривень, - ДТЕК

Фото: інвестиції у відновлення зруйнованих електромереж Київскьої області складуть 1 млрд гривень (dtek com)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія ДТЕК інвестувала 300 млн грн у першочергове відновлення зруйнованих окупантами електромереж Київської області. Загальні ж інвестиції в відновлення мереж складуть 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Віталія Шайду в рамках обговорення відновлення і розвитку електромереж спільноти енергетиків Energy Club.

"300 млн грн це так звана "перша швидка допомога" - зупинка кровотечі. Попереду в нас проведення повноцінного лікування - другий етап відновлення мереж. Великий фронт робіт з відновлення резервних джерел живлення, що дасть змогу забезпечувати надійне електропостачання міст та сіл, які були до початку військових дій", - зазначив Шайда.

За попередніми підрахунками відновлення електромереж Київщини до стану довоєнного часу потребуватиме інвестицій в розмірі близько 1 млрд грн.

За словами Шайди, другий етап робіт потребує інвестицій в орієнтовному розмірі 700 млн грн.

Джерелом інвестицій у відновлення мереж Київської області може стати Фонд відновлення України, що створений при Офісі президента та підтримка міжнародних партнерів.

"Для того, щоб енергетики могли надалі працювати та робити кращим життя людей в Київській області наразі необхідна допомога держави та міжнародних партнерів. Щоб ми могли розвиватися згідно з планом розвитку мереж та повноцінно відновити мережеві області після бойових дій", - підкреслив глава "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

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ДТЕКЕлектроенергія