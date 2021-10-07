"Инвестиции в Украину: риски vs прибыли": эксперты КМЭФ обсудят возможности развития инвестиционного климата в Украине

В пятницу, 8 октября 2021 года, в рамках программы VII Киевского международного экономического форума (КМЕФ) состоится панельная дискуссия "Инвестиции в Украину: риски vs прибыли". В ходе мероприятия, которое состоится в киевском КВЦ "Парковый", участники из лидеров украинского и международного бизнеса, учредителей инвестиционных фондов и представителей власти обсудят возможности развития инвестиционного климата в Украине.

Пример ряда единорогов — компаний с капитализацией свыше $1 млрд — в отечественной IT-отрасли демонстрирует, что украинский бизнес готов завоевывать мировые рынки при условии масштабных инвестиций. Такие компании не только создают положительный имидж для государства за рубежом, но и обеспечивают создание новых рабочих мест с высокой заработной платой в Украине.

Но достаточно ли успеха только в одной отрасли? Как изменился инвестиционный климат в Украине за последние годы? Можем ли мы обеспечить безопасность для иностранных инвесторов?

По мнению регионального директора NEQSOL Holding Ukraine Владимира Лавренчука, Украина – привлекательный рынок как в собственных границах, так и в масштабах Восточноевропейского региона. "Существует мнение, что в Украине не слишком благоприятный инвестиционной климат и достаточно скромный потенциал для экономического развития, несмотря на фактические данные и динамику ВВП и других показателей. Однако есть целый ряд отраслей, например, телекоммуникации, возобновляемая энергетика и другие, которые демонстрируют значительный рост объемов бизнеса. К тому же Украина – наиболее открытая экономика в регионе, которая адаптирует европейские нормы и постоянно меняется к лучшему. Для NEQSOL Holding рынок Украины-стратегический. Мы уже имеем успешный опыт инвестиций в Украину и рассматриваем возможности расширения портфеля в различных сферах ради успеха сегодня и перспектив в будущем".

И каких успехов достигла власть и бизнес в продвижении бренда на рынке мировых инвестиций? Об этом будут говорить спикеры панельной дискуссии "Инвестиции в Украину: риски vs прибыли" КМЭФ-2021.

Ход тематической панели будет модерировать генеральный директор UFuture Николай Тимощук. К участию в обсуждении присоединятся украинские и иностранные спикеры:

Халид Джоло, исполнительный директор Nebras Power;

Томаш Фиала, генеральный директор и основатель инвестиционной компании Dragon Capital;

Андрей Ставницер, совладелец и CEO крупнейшего порта Украины TIC;

Владимир Лавренчук, региональный директор NEQSOL Holding Ukraine;

Екатерина Рожкова, первый заместитель председателя Национального банка Украины;

Василий Тофан, партнер Horizon Capital.

Спикерами VII Киевского международного экономического форума станут более 130 ученых, экспертов, представителей международных организаций и топменеджеров украинских и мировых компаний. Впервые в Украине, партнером Форума станет ведущая мировая экспертная платформа The Economist Events.

Тематическая панель "Инвестиции в Украину: риски vs прибыли "в рамках КМЭФ-2021 состоится в пятницу, 8 октября, в "КВЦ Парковый". Начало дискуссии-в 11: 00 по Киеву.

Купить билет на VII Киевский международный экономический форум Вы можете по ссылке: https://bit.ly/38Ts0zc

Киевский международный экономический форум (КМЕФ) — один из крупнейших в Восточной Европе международных форумов, который объединяет представителей бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.

Узнать больше о панелях и спикерах нынешнего КМЭФ можно на официальном сайте события: https://forumkyiv.org/uk/