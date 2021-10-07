"Інвестиції в Україну: ризики vs прибутки": експерти КМЕФ обговорять можливості розвитку інвестиційного клімату в Україні

У п'ятницю, 8 жовтня 2021 року, в рамках програми VII Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) відбудеться панельна дискусія "Інвестиції в Україну: ризики vs прибутки". Протягом заходу, що відбудеться у київському "КВЦ Парковий", учасники з-поміж лідерів українського та міжнародного бізнесу, засновників інвестиційних фондів та представників влади обговорять можливості розвитку інвестиційного клімату в Україні.

Приклад низки єдинорогів — компаній з капіталізацією понад $1 млрд — у вітчизняній IT-галузі демонструє, що український бізнес готовий завойовувати світові ринки за умови масштабних інвестицій. Такі компанії не лише створюють позитивний імідж для держави за кордоном, але й забезпечують створення нових робочих місць з високою заробітною платою в Україні.

Та чи достатньо успіху лише в одній галузі? Як змінився інвестиційний клімат в Україні за останні роки? Чи можемо ми забезпечити безпеку для іноземних інвесторів?

На думку регіонального директора NEQSOL Holding Ukraine Володимира Лавренчука, Україна – привабливий ринок як у власних кордонах, так і в масштабах Східноєвропейського регіону. "Існує думка, що в Україні не надто сприятливий інвестиційній клімат і досить скромний потенціал для економічного розвитку, зважаючи на фактичні дані й динаміку ВВП та інших показників. Однак є ціла низка галузей, приміром, телекомунікації, відновлювана енергетика та інші, які демонструють значне зростання обсягів бізнесу. До того ж Україна – найбільш відкрита економіка у регіоні, яка адаптує європейські норми і постійно змінюється на краще. Для NEQSOL Holding ринок України – стратегічний. Ми вже маємо успішний досвід інвестицій в Україну і розглядаємо можливості розширення портфелю в різних сферах заради успіху сьогодні і перспектив у майбутньому".

Та яких успіхів досягла влада та бізнес у просуванні бренду України на ринку світових інвестицій? Про це говоритимуть спікери панельної дискусії "Інвестиції в Україну: ризики vs прибутки" КМЕФ-2021.

Хід тематичної панелі модеруватиме генеральний директор UFuture Микола Тимощук. До участі в обговоренні приєднаються українські та іноземні спікери:

Халід Джоло, виконавчий директор Nebras Power;

Томаш Фіала, генеральний директор та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital;

Андрій Ставніцер, співвласник та CEO найбільшого порту України TIC;

Володимир Лавренчук, регіональний директор NEQSOL Holding Ukraine;

Катерина Рожкова, Перший заступник Голови Національного Банку України;

Василь Тофан, партнер, Horizon Capital.

Спікерами VII Київського міжнародного економічного форуму стануть понад 130 вчених, експертів, представників міжнародних організацій та топменеджерів українських й світових компаній. Вперше в Україні, партнером цьогорічного Форуму стане провідна світова експертна платформа The Economist Events.

Тематична панель "Інвестиції в Україну: ризики vs прибутки" в рамках КМЕФ-2021 відбудеться у п'ятницю, 8 жовтня, у КВЦ "Парковий". Початок дискусії — об 11:00 за Києвом.

Придбати квиток на VII Київський міжнародний економічний форум Ви можете за посиланням: https://bit.ly/38Ts0zc

Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ) — один з найбільших у Східній Європі міжнародних форумів, який об'єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань та глобальних трендів.

Дізнатися більше про панелі та спікерів цьогорічного КМЕФ можна на офіційному сайті події: https://forumkyiv.org/uk/