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Інвестиції Ліхтенштейну в економіку України склали понад 49 млн доларів

НовиниЕкономіка    06.06.2018 - 19:56
Фото: зустріч Гройсмана та Алоїза (kmu.gov.ua)
Фото: зустріч Гройсмана та Алоїза (kmu.gov.ua)

Ключові сфери вкладання коштів Ліхтенштейну в Україну - промисловість та будівництво

Загальний обсяг інвестицій Ліхтенштейну в економіку України станом на початок року склав 49,3 млн доларів. Про це у ході зустрічі із Наслідним принцом Ліхтенштейну Алоїзом повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

Зазначається, що ключові сфери вкладання коштів - промисловість, будівництво. Інтерес для бізнесу Ліхтенштейну представляють також інфраструктура та енергетика. 

"Ми запрошуємо бізнес Ліхтенштейну більш активно виходити на український ринок, який швидко розвивається і пропонує можливості. Впевнений, ми маємо потенціал для розширення співпраці, - зазначив Володимир Гройсман.

Також він додав, що за перший квартал року товарообіг між країнами зріс вчетверо.

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня 2018 року, президент України Петро Порошенко та спадкоємний принц Ліхтенштейна Алоїз обговорили агресію Російської Федерації та введення миротворців ООН на Донбас.

Порошенко та спадкоємний принц Ліхтенштейна обговорили агресію РФ та введення миротворців на Донбас З початку року інвестиції у сільське господарство склали понад 10,5 млрд гривень, - МінАП
Теги публікації: Інвестиції, Лихтенштейн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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