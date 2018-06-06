Інвестиції Ліхтенштейну в економіку України склали понад 49 млн доларів

Ключові сфери вкладання коштів Ліхтенштейну в Україну - промисловість та будівництво

Загальний обсяг інвестицій Ліхтенштейну в економіку України станом на початок року склав 49,3 млн доларів. Про це у ході зустрічі із Наслідним принцом Ліхтенштейну Алоїзом повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Урядовий портал".

Зазначається, що ключові сфери вкладання коштів - промисловість, будівництво. Інтерес для бізнесу Ліхтенштейну представляють також інфраструктура та енергетика.

"Ми запрошуємо бізнес Ліхтенштейну більш активно виходити на український ринок, який швидко розвивається і пропонує можливості. Впевнений, ми маємо потенціал для розширення співпраці, - зазначив Володимир Гройсман.

Також він додав, що за перший квартал року товарообіг між країнами зріс вчетверо.

Наслідний принц Ліхтенштейну Алоїз вперше в Україні. Його країна послідовно відстоює позицію захисту нашої держави від агресора, посилення гуманітарної допомоги і використання взаємних економічних можливостей завдяки режиму вільної торгівлі. pic.twitter.com/aJach5R6WQ — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 6, 2018

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня 2018 року, президент України Петро Порошенко та спадкоємний принц Ліхтенштейна Алоїз обговорили агресію Російської Федерації та введення миротворців ООН на Донбас.