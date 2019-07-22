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Інвестиції Китаю в США за час торговельної війни знизилися на 90%

Новини » Економіка    22.07.2019 - 04:36
Інвестиції Китаю в США за час торговельної війни знизилися на 90%
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Скорочення китайських інвестицій може завдати серйозної шкоди сільськогосподарським штатам

Прямі інвестиції Китаю в Сполучені Штати знизились з 46 млрд доларів у 2016 році до 5 млрд у 2018 році з часу приходу до влади президента Дональда Трампа. Про це свідчать дані дослідницької компанії Rhodium Group, передає РБК-Україна з посиланням на New York Times.

За інформацією видання, від скорочення інвестицій постраждали цілий ряд галузей, зокрема й ринок нерухомості США та стартапи Кремнієвої долини.

"Таке різке падіння іноземних інвестицій показує, наскільки значно погіршилися економічні відносини між США та Китаєм", - заявив екс-голова китайського підрозділу Міжнародного валютного фонду Есвар Прасад.

У виданні вважають, що скорочення інвестицій із Китаю навряд чи підірве економіку США, однак може завдати серйозної шкоди штатам, які залежать від китайських грошей, наводячи як приклад Мічіган.

Президент Американо-китайської ділової ради Крейг Аллен стверджує, що особливо це відчують в "сільських" штатах, де китайські інвестори купували заводи і створювали нові робочі місця.

Нагадаємо, раніше міністр сільського господарства США Сонні Пердью заявив, що президент Дональд Трамп доручив йому підготувати план підтримки фермерів, які постраждають від нового раунду торгової війни США і Китаю.

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