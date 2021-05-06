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Инвестиции в энергосервисные проекты помогают обеспечить экономию от 25 до 90%, - YASNO

Автор: РБК-Украина

С помощью услуги энергосервиса украинские предприятия могут привлечь дополнительные инвестиции в свою модернизацию и обеспечить экономию от 25 до 90% энергоресурсов, а также снизить влияние на климат.

Об этом рассказал директор по развитию энергоспоставщика YASNO Александр Онищенко в колонке для НВ.

"В рамках энергосервиса YASNO финансирует и выполняет "под ключ" энергоэффективные проекты на предприятиях клиентов. Это позволяет им не отвлекать свои силы и средства на модернизацию и получать гарантированную экономию. Возврат инвестиций обеспечивается исключительно за счет части достигнутой экономии", - сообщил Александр Онищенко.

В то же время, инвестировав 500 млн грн в энергосервисные проекты, YASNO помогает клиентам экономить 300 млн грн расходов на энергоресурсы, 150 млн кВт·ч электроэнергии и 1,1 млн м3 газа в год. Вложения окупаются в течение 2-3 лет, отмечает Онищенко.

По его словам, экономии в 70-90% электроэнергии для освещения производственных цехов позволяет добиться переход на LED-технологии. Применение преобразователей частоты для электродвигателей дает экономию в 35-50%.

"Умные" компрессоры помогают сохранить 38% электроэнергии для работы пневматического оборудования. А инновационные горелки обеспечивают экономию 35% природного газа.

По данным Онищенко, на 1 млн евро энергосервисных инвестиций YASNO приходится порядка 11,5 млн кВт·ч экономии электроэнергии в год.

Для сравнения - столько же нужно вложить, чтобы произвести 1,2 млн кВт·ч "зеленой" энергии на солнечных электростанциях или 3,5 млн кВт·ч - на ветроэлектростанциях.

Напомним, YASNO поставляет электроэнергию и газ, а также предлагает решения по энергоэффективности и электромобильности для 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Черкасской и Харьковской областях.

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