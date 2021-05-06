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Інвестиції в енергосервісні проекти допомагають забезпечити економію від 25 до 90%, - YASNO

Автор: РБК-Україна

За допомогою послуги енергосервісу українські підприємства можуть залучити додаткові інвестиції для своєї модернізації і забезпечити економію від 25 до 90% енергоресурсів, а також знизити вплив на клімат.

Про це розповів директор з розвитку енергоспостачальника YASNO Олександр Онищенко в колонці для НВ.

"В рамках енергосервісу YASNO фінансує і виконує "під ключ" енергоефективні проекти на підприємствах клієнтів. Це дозволяє їм не відволікати свої сили і кошти на модернізацію і отримувати гарантоване заощадження. Повернення інвестицій забезпечується виключно шляхом частини досягнутої економії", - повідомив Олександр Онищенко.

Водночас інвестувавши 500 млн грн в енергосервісні проєкти, YASNO допомагає клієнтам заощаджувати 300 млн грн витрат на енергоресурси, 150 млн кВт·год електроенергії і 1,1 млн м3 газу на рік. Вкладення окупаються протягом 2-3 років, зазначає Онищенко.

За його словами, економії в 70-90% електроенергії для освітлення виробничих цехів дозволяє досягти перехід на LED-технології. Застосування перетворювачів частоти для електродвигунів дає економію в 35-50%.

"Розумні" компресори допомагають зберегти 38% електроенергії для роботи пневматичного обладнання. А інноваційні пальники забезпечують економію 35% природного газу.

За даними Онищенка, на 1 млн євро енергосервісних інвестицій YASNO припадає близько 11,5 млн кВт·год економії електроенергії в рік.

Для порівняння - стільки ж потрібно вкласти, щоб виробити 1,2 млн кВт· год "зеленої" енергії на сонячних електростанціях або 3,5 млн кВт·год - на вітроелектростанціях.

Нагадаємо, YASNO постачає електроенергію і газ, а також пропонує рішення з енергоефективності та електромобільності для 3,5 млн клієнтів в Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Черкаській і Харківській областях.

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