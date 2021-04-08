Инвестиции "АТБ" в экономику Украины за 2020-2021 достигнут 22 млрд грн

В 2021 году корпорация планирует реализовать широкий пакет инвестиций на сумму около 12 млрд грн или $409,9 млн.

"Помимо дальнейшего развития предприятия наши инвестиции станут драйвером роста для подрядчиков и производителей и позволят создавать тысячи новых рабочих мест как в самой корпорации, так и для предприятий-смежников. Внутренние инвестиции крупнейших украинских компаний сегодня -ключевой фактор поддержки роста экономики Украины и благополучия украинцев", - сообщил генеральный директор корпорации Борис Марков.

По его словам, предприятия и подразделения "АТБ" обеспечивают занятость для более 70 тысяч украинцев, а в 2020 году расширение сети супермаркетов позволило создать свыше 5,5 тысяч рабочих мест.

Кроме того, налоговые отчисления компании по итогам 2020 года составили 15,8 млрд грн, что на 26% больше, чем годом ранее.

В 2001 году компания планирует увеличить налоговые отчисления до 19 млрд грн.