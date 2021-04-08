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Інвестиції "АТБ" в економіку України за 2020-2021 досягнуть 22 млрд грн

Автор: РБК-Україна

За підсумками 2020 інвестиції корпорації "АТБ" в економіку України склали 9,96 млрд грн, що в доларовому еквіваленті становить $369,3 млн.

Про це говориться на сайті корпорації.

У 2021 році корпорація планує реалізувати широкий пакет інвестицій на суму близько 12 млрд грн або $409,9 млн.

"Крім подальшого розвитку підприємства наші інвестиції стануть драйвером зростання для підрядників і виробників і дозволять створити тисячі нових робочих місць як у самій корпорації, так і для підприємств-суміжників. Внутрішні інвестиції найбільших українських компаній сьогодні - ключовий фактор підтримки зростання економіки України і добробуту українців", - повідомив генеральний директор корпорації Борис Марков.

За його словами, підприємства та підрозділи "АТБ" забезпечують зайнятість для понад 70 тисяч українців, а в 2020 році розширення мережі супермаркетів дозволило створити понад 5,5 тисяч робочих місць.

Крім того, податкові відрахування компанії за підсумками 2020 року склали 15,8 млрд грн, що на 26% більше, ніж роком раніше.

У 2001 році компанія планує збільшити податкові відрахування до 19 млрд грн.

Нагадаємо, корпорація "АТБ" - об'єднання великих українських компаній, що здійснюють діяльність у сфері управління активами, роздрібної торгівлі, виробництва та продажу продуктів харчування.

До складу корпорації входить роздрібна компанія "АТБ-Маркет", кондитерська фабрика "Квітень", м'ясна фабрика "Фаворит Плюс". Флагманом бізнесу корпорації є торговельна мережа "АТБ".

За станом на 8 квітня 2021 року торгова мережа "АТБ" налічує 1216 магазинів у 313 населених пунктах 24 областей України. Підприємство показує найвищі темпи розвитку в Україні останні 10 років.

Щодня покупки в "АТБ" здійснюють понад 4 млн українців.

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