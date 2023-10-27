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Інвестфонд Хомутинніка більше не володіє часткою у компаніях Kernel та Укрнафтобуріння, - Forbes

Фото: Віталій Хомутиннік (epravda com ua)
Автор: Сергей Новиков

Інвестиційний фонд Віталія Хомутинніка Cascade Investment Fund вийшов з компанії Kernel.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Хомутинніка в коментарі Forbes Україна.

"З 2021 року ми продали понад третину пакета акцій Kernel на публічно оголошених зворотних викупах shares buy-back. Залишок, попри майже втричі меншу ціну, продали після оголошеного у 2023 році делістингу, це була єдина можливість отримати ліквідність", - заявив Хомутиннік. 

Cascade Investment Fund володів 7% пакета акцій Kernel і був одним з найбільших акціонерів агрохолдинга. Хомутиннік каже, що почав виходити з українських активів ще до війни.

Протягом останніх трьох років, з 2020 по 2023 роки, інвестфонд вийшов зокрема з таких великих компаній як Kernel, JKX Oil&Gas та "Укрнафтобуріння". 

Нагадаємо, агрохолдинг Kernel подав до Управління фінансового нагляду Польщі заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондовій біржі (ВФБ) 15 травня 2023 року.

Після оголошення про намір здійснити делістинг 10 березня компанія Андрія Веревського Namsen Limited (до травня володіла 38,05% акцій Kernel) заявила про намір викупити всі 61,95% акції міноритарних акціонерів, тим самим отримати контроль над 100% компанії.

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КернелВиталий Хомутынник