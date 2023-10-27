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Инвестфонд Хомутынника больше не владеет долей в компаниях Kernel И Укрнефтебурение, - Forbes

Фото: Виталий Хомутынник (epravda com ua)
Автор: Сергей Новиков

Инвестиционный фонд Виталия Хомутынника Cascade Investment Fund вышел из компании Kernel.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Хомутынника в комментарии Forbes Украина.

"С 2021 года мы продали более трети пакета акций Kernel на публично объявленных обратных выкупах shares buy-back. Остаток, несмотря на почти втрое меньшую цену, продали после объявленного в 2023 году делистинга, это была единственная возможность получить ликвидность", - заявил Хомутынник.

Cascade Investment Fund владел 7% пакета акций Kernel и являлся одним из крупнейших акционеров агрохолдинга. Хомутынник говорит, что начал выходить из украинских активов еще до войны.

В последние три года, с 2020 по 2023 годы, инвестфонд вышел в частности из таких крупных компаний как Kernel, JKX Oil&Gas и "Укрнефтебурение".

Напомним, агрохолдинг Kernel подал в Управление финансового надзора Польши заявку на изъятие своих акций из Варшавской фондовой биржи (ВФБ) 15 мая 2023 года.

После объявления о намерении осуществить делистинг 10 марта компания Андрея Веревского Namsen Limited (до мая владела 38,05% акций Kernel) заявила о намерении выкупить все 61,95% акций миноритарных акционеров, тем самым получить контроль над 100% компании.

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КернелВиталий Хомутынник