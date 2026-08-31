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"Шахтар" у Лізі чемпіонів закличе європейський бізнес інвестувати в Україну: що відомо

17:51 31.08.2026 Пн
2 хв
SCM Ріната Ахметова та "гірники" запускають масштабну ініціативу Invest in Ukraine
aimg Сергій Новіков
SCM та "Шахтар" закликатимуть інвестувати в Україну (фото: SCM)

SCM Ахметова в партнерстві з ФК "Шахтар" закликатиме інвестувати в Україну під час матчів Ліги чемпіонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення SCM.

SCM запускає глобальну ініціативу Invest in Ukraine, покликану заохотити міжнародний бізнес інвестувати в Україну вже зараз, не очікуючи завершення війни.

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У сезоні 2026/27 футбольний клуб "Шахтар" виступатиме в основному етапі Ліги чемпіонів у футболках із написом Invest in Ukraine. Щонайменше вісім матчів команда зіграє проти провідних європейських клубів, а домашні поєдинки проводитиме в Лондоні.

SCM заявляє, що з початку повномасштабної війни її компанії інвестували в українську економіку понад 4 млрд доларів. Близько 1 млрд доларів із цієї суми спрямовано на відновлення зруйнованих об’єктів.

"Ми активно інвестуємо – не лише відновлюємо, а будуємо нове і сучасне", – підкреслила директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко.

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За її словами, ДТЕК розвиває нову генерацію електроенергії разом із міжнародними партнерами, тоді як "Метінвест" модернізує виробництво та інтегрує український бізнес у європейські ланцюги постачання.

Гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін наголосив, що клуб використовує "футбольну дипломатію" для привернення уваги світу до війни та потреб України.

Раніше повідомлялося, що у Фонді Рината Ахметова склали план до 2036 року, який включає ветеранів, спорт, дітей та відбудову.

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