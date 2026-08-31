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"Шахтер" в Лиге чемпионов призовет европейский бизнес инвестировать в Украину: что известно

17:51 31.08.2026 Пн
2 мин
SCM Рината Ахметова и "горняки" запускают масштабную инициативу Invest in Ukraine
aimg Сергей Новиков
SCM и "Шахтер" будут призывать инвестировать в Украину (фото: SCM)

SCM Ахметова в партнерстве с ФК "Шахтер" призывает инвестировать в Украину во время матчей Лиги чемпионов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение SCM.

SCM запускает глобальную инициативу Invest in Ukraine, призванную поощрить международный бизнес инвестировать в Украину уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

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В сезоне 2026/27 футбольный клуб "Шахтер" будет выступать в основном этапе Лиги чемпионов по футболкам с надписью Invest in Ukraine. По меньшей мере, восемь матчей команда сыграет против ведущих европейских клубов, а домашние поединки будет проводить в Лондоне.

SCM заявляет, что с начала полномасштабной войны ее компании инвестировали в украинскую экономику более 4 млрд. долларов. Около 1 млрд долларов из этой суммы направлено на восстановление разрушенных объектов.

"Мы активно инвестируем – не только восстанавливаем, а строим новое и современное", – подчеркнула директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

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По ее словам, ДТЭК развивает новое поколение электроэнергии вместе с международными партнерами, тогда как "Метинвест" модернизирует производство и интегрирует украинский бизнес в европейские цепи поставок.

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин подчеркнул, что клуб использует "футбольную дипломатию" для привлечения внимания мира к войне и потребностям Украины.

Ранее сообщалось, что в Фонде Рината Ахметова составил план до 2036 года, который включает ветеранов, спорт, детей и восстановление.

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