"Шахтер" в Лиге чемпионов призовет европейский бизнес инвестировать в Украину: что известно

SCM запускает глобальную инициативу Invest in Ukraine, призванную поощрить международный бизнес инвестировать в Украину уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

В сезоне 2026/27 футбольный клуб "Шахтер" будет выступать в основном этапе Лиги чемпионов по футболкам с надписью Invest in Ukraine. По меньшей мере, восемь матчей команда сыграет против ведущих европейских клубов, а домашние поединки будет проводить в Лондоне.

SCM заявляет, что с начала полномасштабной войны ее компании инвестировали в украинскую экономику более 4 млрд. долларов. Около 1 млрд долларов из этой суммы направлено на восстановление разрушенных объектов.

"Мы активно инвестируем – не только восстанавливаем, а строим новое и современное", – подчеркнула директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

По ее словам, ДТЭК развивает новое поколение электроэнергии вместе с международными партнерами, тогда как "Метинвест" модернизирует производство и интегрирует украинский бизнес в европейские цепи поставок.

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин подчеркнул, что клуб использует "футбольную дипломатию" для привлечения внимания мира к войне и потребностям Украины.