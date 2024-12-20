Інвентаризацію житла для переселенців почнуть найближчими місяцями: як вона має відбуватися

Задля її успішності потрібно на рівні уряду ухвалити ряд нормативних актів щодо самої процедури, так і на рівні парламенту спростити низку дозвільних процедур.

Вона зазначила, що законодавство щодо проведення всеукраїнської інвентаризації Парламент ухвалив наприкінці листопада цього року, відтак, голови громад наразі входять у практичну площину її проведення. Житло, яке ідентифікують як можливе для проживання ВПО, переселенці зможуть брати у пільгову оренду.

Уряд спільно з місцевою владою мають напрацювати протягом 3-х місяців відповідні рішення для старту інвентаризації. По суті, від Кабміну чекають трьох нормативно-правових актів. Перший - про порядок проведення самої інвентаризації і протоколу обстеження нерухомості, яка під неї підпадатиме.

Другий - про функціонування інформаційно - аналітичної системи, куди будуть вноситись всі обʼєкти, які зможуть використовуватися ВПО. Третій - про створення комісій, які будуть таке житло обстежувати.

Зазначається, що будуть створені комісії двох рівнів - на рівні обласних військових адміністрацій і на рівні районних військових адміністрацій. В законі, зауважила Шуляк, обовʼязковим пунктом вказана участь ОМС в обох цих комісіях.

"Важливо, щоб державна вертикаль не намагалася зробити цю інвентаризацію на папері. Тому передбачено, щоб обовʼязково технічний стан житла оцінювався фізично. Тобто, йдеться про вихід, так би мовити, в поле, включаючи фотофіксацію, і оцінювання потенційної кількості місць для проживання", - пояснила Шуляк.

Вона уточнила, що відповідну нормативку потрібно напрацювати протягом наступних трьох місяців, включно з створенням інвентаризаційних комісій на рівні як ОВА, так і комісій з обстеження на рівні РВА.

За словами Шуляк, потрібно також провести попередню законодавчу роботу, оскільки після інвентаризації для такої нерухомості потрібно буде провести низку дозвільних процедур, які через бюрократичні процеси можуть затягнутися. Тому для обʼєктів, які потрапили під інвентаризацію і які можна використовувати у якості житла для ВПО, на рівні законодавства будуть просити спрощення певних процедур.

"Зрозуміло, що будуть питання і по землі, і по введенню в експлуатацію, і по отриманню права власності. Щось не буде відповідати стандартам, десь будуть порушення ДБН, десь не буде укриття, або недотримання стандартів енергоефективності тощо. Тому зараз ми будемо збирати практичну базу кейсів, які, з одного боку, можна буде показувати іншим головам громад як позитивні, а з іншого - дуже важкі. Над ними потрібно працювати вже зараз, щоб щось змінити на рівні закону, а щось на рівні постанов уряду", - підкреслила Олена Шуляк.

Вона також підкреслила, що важливою метою інвентаризації є не лише пошук обʼєктів, які можуть бути використані як житло для пільгової оренди ВПО, а і доказ для міжнародних партнерів у тому, що Україна ефективно працює над акумулюванням всіх можливих ресурсів для вирішення житлового питання для ВПО.

"Міжнародні партнери готові допомагати, але вони будуть це робити за умови, коли буде конкретика у тому, що саме потрібно робити, з чим працювати. Тому ми маємо їм показати - на цей обʼєкт потрібно стільки інвестицій, на цей - стільки. Це дасть нам таку кількість місць для проживання, а це - іншу. Тобто, це та робота, щоб ми змогли залучити фінансування. Наші донори готові допомагати, як з розробкою технічних рішень для реалізації такого проєкту, так і з інвестиціями у облаштування такого житла", - резюмувала Шуляк.