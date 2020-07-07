Из-за инцидентов в Броварах и Кагарлыке сменили руководство полиции на местах

Назначено нового руководителя Броварского отдела полиции Максима Скидана. В Нацполиции решили изменить руководство полиции на местах после событий в Кагарлыке и Броварах.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

Кроме того, назначен новый глава Обуховского отдела полиции. Им стал Олег Петренко.

Отметим, 25 мая 2020 года в полицию поступило сообщение о пытках полицейскими женщины. Впоследствии стало известно, что двое правоохранителей прямо в райотделе дважды изнасиловали девушку. Их задержали, а отдел расформировали. Имена этих полицейских Сергей Сулима и Николай Кузив.

На следующий день Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка.

После этого в стране прошли массовые акции против министра внутренних дел Арсена Авакова, которого обвинили в отсутствии правоохранительной реформы. Впрочем, события в Кагарлыке были не одной причиной этих акций.

Также 29 мая 2020 года в Броварах произошла стрельба с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. Тогда ранения получили трое мужчин.

Мэр Броваров Игорь Сапожко считает, что причиной стрельбы стало распределение междугородных маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

После этого инцидента президент вызвал к себе Арсена Авакова, чтобы он объяснил. Последний обязался расследовать это дело, в частности установить заказчиков.

Напомним, в разгар масштабных акций протеста министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал уйти в отставку.

Ранее президент назвал условия, при которых возможно увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова.