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Из-за инцидента между патрульными и журналистом начато служебное расследование

Новости » Происшествия     29.04.2020 - 12:58
Из-за инцидента между патрульными и журналистом начато служебное расследование
Фото: Богдан Кутепов (facebook.com/kutiepov)

Детали инцидента с журналистом Богданом Кутеповым устанавливаются

Полиция начала служебное расследование в отношении патрульного, который напал на журналиста Богдана Кутепова на акции под Кабинетом министров. Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева в Telegram.

Сообщается, что сегодня на акции возле Кабинета министров произошла конфликтная ситуация между журналистом и патрульными батальона тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции в Киеве.

Полиция утверждает, что патрульные попросили журналистов освободить холм возле места проведения акции.

"Один из журналистов отказался покидать определенную территорию, остался на месте и продолжил проводить прямой эфир. Началась словесная перепалка между инспектором и журналистом, во время которой один из патрульных применил к представителю прессы физическое воздействие - взял его за руку и отвел с места. Детали происшествия устанавливаются. Относительно действий полицейского начатое служебное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что патрульный напал на Кутепова, который стримил акцию протеста из Мариинского парка. В частности, правоохранители требовали покинуть территорию и угрожали сломать камеру. В результате конфликта был сломан стабилизатор.

Также стало известно, что следователи Печерского райотдела полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

Полиция усиливает меры безопасности из-за акции протеста в Киеве
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