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Через інцидент між патрульними і журналістом розпочато службове розслідування

Новини » Надзвичайні події     29.04.2020 - 12:58
Через інцидент між патрульними і журналістом розпочато службове розслідування
Фото: Богдан Кутєпов (facebook.com/kutiepov)

Деталі інциденту з журналістом Богданом Кутєповим встановлюються

Поліція розпочала службове розслідування стосовно патрульного, який напав на журналіста Богдана Кутєпова на акції під Кабінетом міністрів. Про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва у Telegram.

Повідомляється, що сьогодні на акції біля Кабінету міністрів відбулася конфліктна ситуація між журналістом і патрульними батальйону тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції в Києві.

Поліція стверджує, що патрульні попросили журналістів звільнити пагорб біля місця проведення акції.

"Один з журналістів відмовився залишати певну територію, залишився на місці і продовжив проводити прямий ефір. Почалася словесна перепалка між інспектором та журналістом, під час якої один з патрульних застосував до представника преси фізичний вплив - узяв його за руку і відвів з місця. Деталі події встановлюються. Щодо дій поліцейського розпочате службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що патрульний напав на Кутєпова, який стрімив акцію протесту з Маріїнського парку. Зокрема, правоохоронці вимагали покинути територію і погрожували зламати камеру. В результаті конфлікту був зламаний стабілізатор.

Також стало відомо, що слідчі Печерського райвідділу поліції встановлюють обставини інциденту.

Поліція посилює заходи безпеки через акцію протесту у Києві
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