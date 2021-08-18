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Инцидент с вооруженным водителем в центре Киева: полиция возбудила дело

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Киев, Среда 18 августа 2021 23:07
Инцидент с вооруженным водителем в центре Киева: полиция возбудила дело Фото: в Киеве водитель угрожал пистолетом патрульным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция возбудила уголовное дело из-за инцидента с вооруженным водителем на улице Саксаганского в центре Киева. Водитель угрожал патрульным пистолетом, чтобы его пропустили на перекрытую из-за репетиции парада улицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на столичную полицию.

Правоохранители задержали мужчину и сразу же провели неотложные следственные действия, в частности пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия, а также просмотрели видео с камер видеонаблюдения.

"Нарушителем оказался уроженец Черниговской области, 2000-го года рождения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С места происшествия правоохранители изъяли травматический пистолет", - отметили в полиции.

Полицейские возбудили дело по ч. 1 ст. 345 УК Украины, то есть угроза в отношении работника правоохранительного органа. Водителю теперь грозит до трех лет лишения свободы, ему уже готовят подозрение.

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