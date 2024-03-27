Інцидент з ракетою. МЗС Польщі чекало посла Росії на розмову, але той виїхав з країни

Посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв покинув територію країни на дев'ять днів. Це сталося після того, як дипломат проігнорував виклик до Міністерства закордонних справ для пояснень щодо інциденту про проліт ракети 24 березня.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta.pl .

"Сам посол Андрєєв засвідчив свою культуру та професіоналізм. Наскільки я чув, він уже покинув нашу територію", - сказав польський міністр.

Він зауважив, що російського дипломата не вислали, і він не просив своєї відставки.

За словами речника польської МЗС Павела Вронського, нота з приводу фіксації російської ракети у повітряному просторі країни у неділю вранці, коли РФ завдавала чергового масованого удару по Україні, буде передана російській владі іншим шляхом.

Також у зовнішньополітичному відомстві Польщі тепер цікавляться, чи виконує російський посол вказівки МЗС у Москві, та чи здатний він належним чином представляти інтереси РФ у Варшаві, додав Вронський.

Пізніше в МЗС поінформували, що в понеділок посольство РФ повідомило технічною запискою про відсутність Андрєєва з 26 березня по 4 квітня. Протягом цього часу його обов'язки виконує тимчасовий повірений.

Тим часом зазначається, що Андрєєв у якості пояснення ігнорування виклику до МЗС Польщі заявив, що не прийшов туди, оскільки "вирішив, що без доказів піднімати цю тему немає сенсу".

Що передувало

Нагадаємо, 24 березня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Ворог використав 29 ракет, запущених з 14 літаків Ту-95МС, та 28 безпілотників.

Одна з ракет залетіла у повітряний простір Польщі. Вона пролетіла над Люблінським воєводством. Країна не спробувала збити ракету, бо нібито була впевнена, що вона повернеться на територію України.

Після цього Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим".

25 березня стало відомо, що посол РФ Андрєєв не прийшов до МЗС Польщі.