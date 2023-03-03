Інцидент у Брянській області показав невдоволення кроками Кремля серед прихильників війни, - ISW

Аналітики зазначають, що інцидент у Брянську викликав у російських офіційних осіб та ультранаціоналістичних груп чутки про реакцію Кремля на ситуацію.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати питання щодо зміни статусу так званої "спецоперації". Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин саркастично зауважив, що Росія дозволяла Україні порушувати свої "червоні лінії" та використала цю можливість для просування найманців.

Російські офіційні особи, такі як "глава" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов і чеченський лідер Рамзан Кадиров, разом з блогерами закликали Кремль посилити заходи безпеки і провести операції у відповідь.

Кадиров, наприклад, закликав Кремль атакувати мирних жителів, щоб покарати винних у цьому інциденті, фактично закликаючи Росію до скоєння воєнних злочинів. Пов'язані з Кремлем блогери та колишні проксі-чиновники також закликали Кремль внести до списку Збройних сил України, Російський добровольчий корпус та українські збройні організації як терористичні організації та порівняв інцидент із захопленням школи у Беслані у Північній Осетії у 2004 році.

Пов'язаний із Кремлем блогер стверджував, що Російський добровольчий корпус несе відповідальність за вбивство Дарії Дугіної та іншу терористичну діяльність у Росії. Російські блогери також закликали Кремль використати цей інцидент для формування верховної ставки, яка прийматиме всі політичні, військові та економічні рішення.

Інші блогери також пов'язували інцидент із недавніми заявами президента РФ Володимира Путіна про те, що ФСБ необхідно посилити охорону кордонів, та виступали за виділення додаткових ресурсів для прикордонних підрозділів.

Деякі блогери закликали Росію сформувати загони вбивць проти українських чиновників та створити зони відчуження на кордоні.

"Ці відповіді вказують на те, що ультранаціоналістична спільнота значною мірою незадоволена численними аспектами нездатності Кремля повністю підтримати свою власну брехливу риторику про те, що Росія веде "екзистенційну війну" в Україні", - пишуть аналітики.

На їхню думку, Кремль не має можливості задовольнити всі вимоги цих ультранаціоналістів.

Ключові висновки аналітиків ISW