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Инцидент в Брянской области показал недовольство шагами Кремля среди сторонников войны, - ISW

Фото: Инцидент в Брянской области показал недовольство шагами Кремля среди сторонников войны (
Автор: Артур Родивилов

Инцидент в Брянской области показал недовольство действиями Кремля среди российских блогеров, которые ожидали официального объявления войны Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что инцидент в Брянске вызвал у российских официальных лиц и ультранационалистических групп слухи о реакции Кремля на ситуацию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы о смене статуса так называемой "спецоперации". Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин саркастически заметил, что Россия позволяла Украине нарушать свои "красные линии" и использовала эту возможность для продвижения наемников.

Российские официальные лица, такие как "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и чеченский лидер Рамзан Кадыров, вместе с блогерами призвали Кремль усилить меры безопасности и провести ответные операции.

Кадыров, например, призвал Кремль атаковать мирных жителей, чтобы наказать виновных в этом инциденте, фактически призывая Россию к совершению военных преступлений. Связанные с Кремлем блогеры и бывшие прокси-чиновники также призвали Кремль внести в список Вооруженных сил Украины, Российский добровольческий корпус и украинские вооруженные организации как террористические организации и сравнил инцидент с захватом школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году.

Связанный с Кремлем блогер утверждал, что Российский добровольческий корпус несет ответственность за убийство Дарьи Дугиной и другую террористическую деятельность в России. Российские блогеры также призвали Кремль использовать этот инцидент для формирования верховной ставки, которая будет принимать все политические, военные и экономические решения.

Другие блогеры также связывали инцидент с недавними заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что ФСБ необходимо усилить охрану границ, и выступали за выделение дополнительных ресурсов для пограничных подразделений.

Некоторые блогеры призвали Россию сформировать отряды убийц против украинских чиновников и создать зоны отчуждения на границе.

"Эти ответы указывают на то, что ультранационалистическое сообщество в значительной степени недовольно многочисленными аспектами неспособности Кремля полностью поддержать свою собственную лживую риторику о том, что Россия ведет "экзистенциальную войну" в Украине", - пишут аналитики.

По их мнению, у Кремля нет возможности удовлетворить все требования этих ультранационалистов.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 2 марта, что Германия ведет переговоры с союзниками о предоставлении гарантий безопасности Украине, но не предоставил никаких подробностей.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен кратко обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 приостановку Россией действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
  • Кремль использует в качестве оружия СНВ в надежде сдержать западную поддержку Украины.
  • Российские власти, похоже, обеспокоены растущей потерей рычагов влияния в Сербии, которую Россия много лет стремилась интегрировать в российскую сферу влияния.
  • Российские ультранационалисты продолжают спорить об уместности критики военных действий России и реагировать на ужесточения наказаний за "дискредитацию" войны в Украине.
  • Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и в районе Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута, на западной окраине Донецка и на западе Донецкой области.
  • Российские силы, по-видимому, временно свернули усилия по окружению Бахмута с юго-запада, а также с северо-востока и вместо этого могут сосредоточиться на том, чтобы оказать давление на украинские силы, чтобы они отступили из города, сосредоточив внимание на северо-восточном наступлении.
  • Российские силы утверждают, что сбили два украинских БПЛА в Крыму.
  • Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнера" начала набор сотрудников через российские спортивные клубы.
  • Российские оккупационные власти опровергли сообщения о депортации украинских детей.

Напомним, вчера россияне сообщили о якобы проникновении "украинской ДРГ" на территорию Брянской области. Российские пропагандисты заявляли о "захвате заложников" и "расстреле школьного автобуса".

В украинской разведке назвали события в Брянской области началом освобождения России от режима Владимира Путина.

Больше о событиях в Брянской области читайте в материале РБК-Украина.

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Брянская область