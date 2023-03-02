Інцидент у Брянській області: Кадиров вимагає запровадити воєнний стан

Глава Чечні Рамзан Кадиров вважає, що у низці регіонів Росії необхідно запровадити воєнний стан на тлі зіткнень у Брянській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кадирова.
"Слід було б запровадити в деяких регіонах воєнний стан з максимальним рівнем реагування замість нині встановленого середнього. Так, це може бути незручним для місцевих жителів, натомість вони будуть у безпеці", - написав чиновник країни-агресора.
При цьому Кадиров додав, що "розібратися необхідно максимально жорстко і навіть жорстоко не лише з усіма учасниками вилазки у Брянській області, а й змусити відповідати їхні родини, які можуть знаходитися в Росії".
"Перевірити їх ґрунтовно та ретельно. Досвід показує, що без їхнього сприяння, потурання та схвалення такі терористичні акти не відбуваються", - додав голова Чечні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у російських ЗМІ сьогодні, 2 березня, з'явилася інформація про те, що українські ДРГ нібито "напали на прикордонні населені пункти Брянської області".
Пізніше неназваний боєць "Російського добровольчого корпусу" підтвердив причетність партизанів до подій у Брянській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.