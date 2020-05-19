Інтерв'ю Гіркіна аналізують на наявність доказів проти Росії, - СБУ

Фото: Ігор Гіркін (twitter/nbnews)

СБУ стверджує, що запис інтерв'ю був ініціативою Дмитра Гордона

Інтерв'ю Ігоря Гіркіна журналісту Дмитру Гордону проаналізують на наявність додаткових доказів проти Росії. Саме інтерв'ю було ініціативою лише журналіста.

Про це РБК-Україна розповіла речниця Служби безпеки України Олену Гітлянська.

СБУ стверджує, що інтерв'ю з Наталею Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрілковим) є ініціативою Гордона.

"Між тим, вся інформація, озвучена в цих інтерв'ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацією території України і фактичного розв'язання війни на сході нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, сам Гордон заявляв, що інтерв'ю з Гіркіним і Поклонською були записані в сприянні з українськими спецслужбами. За його словами, матеріали інтерв'ю ляжуть в основу процесу в Гаазі у справі про захоплення Криму і Донбасу.

Після виходу інтерв'ю з російським бойовиком під офісом Гордона пройшла акція. Зокрема, активісти вимагали відкрити кримінальні справи щодо журналіста.

Гіркін і Поклонська є одними із символів так званої "російської весни". Перший брав участь у збройному захопленні Криму, після чого з загоном бойовиків проник на Донбас і захопив Слов'янськ. Протягом декількох місяців був одним з ватажків "Донецької народної республіки", його називали комендантом Донецька і "міністром оборони ДНР". Незабаром після катастрофи MH17 виїхав до Росії.

Наталя Поклонська працювала в органах української прокуратури, після анексії Криму стала "прокурором республіки", а на сьогоднішній день є депутатом Держдуми РФ.

Автор: Олег Черниш