Интервью Буданова, лекарство для детей со СМА, стрельба возле Чикаго: новости за 4 июля

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, когда и чем закончится война в Украине, на параде ко Дню независимости возле Чикаго произошла стрельба, Украина впервые получила редкое лекарство для детей со СМА. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 4 июля - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

ЕС хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до конца июля, - журналист

Европейский союз хочет согласовать седьмой пакет санкций против России до начала летних каникул, то есть до конца июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

Он отметил, что ЕС может ввести запрет на экспорт российского золота и закрыть лазейки для обхода предыдущих санкций. В то же время в очередной пакет могут не попасть газовое эмбарго и санкции против ядерной энергетики России.

Самая дорогая инъекция в мире: Украина впервые получила редкое лекарство для детей с СМА

Украина впервые получила редкое лекарство Spinraza. Это один из трех имеющихся в мире препаратов, который применяются во время терапии детей со спинальной мышечной атрофией.

Как говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины, более 150 флаконов препарата уже доставлены в тринадцать больниц страны.

Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы

С конца прошлого года западные медиа и политики прямым текстом утверждали, что Россия готовит широкомасштабное вторжение. В верхушке украинской власти это убеждение разделяли единицы, по крайней мере публично. Едва ли не единственным ее представителем, кто открыто и с деталями предупреждал о новой кремлевской агрессии был Кирилл Буданов. В свои 36 он уже имеет звание генерал-майора и руководит одним из ключевых органов во всей силовой вертикали – военной разведкой.

О планах Путина на Украину, перевороте в России, ядерной угрозе, нападении Беларуси, столкновении НАТО и РФ и завершении войны – в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

На параде ко Дню независимости возле Чикаго произошла стрельба. Есть жертвы

В городке Хайленд-Парк возле Чикаго неизвестный устроил стрельбу на параде ко Дню независимости США.

Сообщается, что в результате стрельбы погибли пять человек, еще 16 получили ранения. По данным местных СМИ, вооруженный преступник открыл огонь через 10 минут после начала парада.

Папа Римский намерен в ближайшее время посетить Украину

Папа Римский Франциск намерен приехать в Украину и Россию.

"Я хотел бы поехать в Украину, и сначала я хотел бы поехать в Москву. Мы обменялись сообщениями об этом, потому что я подумал, что если российский президент даст мне небольшое окно, чтобы послужить делу мира. И теперь возможно, что после того, как я вернусь из Канады, возможно, что мне удастся поехать в Украину", - заявил он. Понтифик подчеркнул, что в первую очередь он планирует поехать в Россию.

Воинский учет женщин в Украине: какие профессии под него попадают и смогут ли они выехать за пределы Украины

Женщин на военный учет начнут ставить с 1 октября 2022 года. Уже утвержден перечень профессий женщин, которые станут военнообязанными.

Какие профессии попадают в этот список и смогут ли военнообязанные женщины покидать Украину, если военное положение продлят и после 1 октября - читайте в материале Styler.

Жара и грозы всю неделю. Синоптики рассказали, где и когда стоит ожидать прохладу

Погода в Украине в ближайшую неделю будет жаркая и местами - с грозовыми дождями. Но в одном регионе со среды станет намного прохладнее.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшую неделю - читайте в материале Styler.