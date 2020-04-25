С интервалом в 5-14 дней: у Зеленского рассказали, как будут смягчать карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Карантин будет держаться до пика заболеваемости

Карантин в Украине будет держаться до момента, когда пик заболеваемости коронавирусом будет пройден. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в ефире програмы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает кореспондент РБК-Украина.

Устенко отметил, что у Офиса президента есть видение ситуации и что она управляема.

"Мы находимся в крайне тяжелой ситуации. У президента страны, у его офиса есть четкое понимание того, как должна двигаться ситуация. Ситуация управляема и это не катастрофа. Вопрос как выходить из кризиса. Поймите, это не просто коронакризис, это экономический кризис. Украинская экономика в базовом сценарии, который представляет Кабмин - минус 5% на этот год", - заявил Устенко.

По его словам, половина вернувшихся заробитчан уже не смогут работать за пределами страны. Потому при выходе из карантина наиболее важным станет возобновление работы малого и среднего бизнеса, который поможет победить безработицу.

"Первое: мы находимся в периоде карантина. Он долго держаться не может, это тоже очевидно потому что мы - слабая экономика… Малый и средний бизнес сейчас важен не потому, что это доходы в госбюджет. Малый бизнес - это рабочие места. Вот почему в логике президента движение будет идти следующим образом. Как только страна поднимается на пик и мы начинаем спускаться (по заболеваемости, - ред.) моментально идут меры послабления. Не для того, чтобы восстановить экономический рост, а вернуть страну на восстановительную траекторию", - сказал советник президента.

Он отметил, что власть держит карантин до пика, а после того, как пик будет пройден - начнутся меры смягчения.

"Каждая мера смягчения будет идти с промежутком в 5-14 дней, чтобы не пошла вверх снова заболеваемость и не расчитаться жизнями людей; 5-14 дней - смягчение, если все нормально - дальнейшее смягчение", - резюмировал Устенко.

Напомним, согласно плану Кабмина, снятие ограничений может начаться уже 11 мая при условии, что 10 дней подряд число новых случаев коронавируса не будет превышать 5%. В этом случае, планируется открытие парков, лесопарков и прибрежных зон, салонов красоты, будет разрешена оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами.

Кроме того, с 11 мая работать начнут кофейни, но только на вынос. Также запустят работу автомойки, веломагазины, велопрокат, нотариусы, адвокаты и аудиторы.