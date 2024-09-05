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Київ скували затори через 9-годинну тривогу, на стабілізацію графіків метро знадобиться година

Київ, Четвер 05 вересня 2024 09:30
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Київ скували затори через 9-годинну тривогу, на стабілізацію графіків метро знадобиться година Фото: вказівник київського метро (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

У Києві повітряна тривога тривала 9 годин. Це створило великі затори на дорогах у місті, а також колапс у столичному метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Метрополітен наразі відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.

У КМДА нагадали, що станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда.

"Зазначимо, що рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі", - йдеться у повідомленні.

Оскільки повітряна тривога тривала усю ніч та вранці, інтервали між поїздами були збільшені через великий потік пасажирів.

Таким чином, наразі час очікування наступного поїзда на різних лініях метрополітену становить:

  • Червона лінія - 9-10 хвилин
  • Синя лінія - 10 хвилин;
  • Зелена лінія - 10 хвилин.

У КМДА зазначили, що загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно приблизно 1-1,5 години.

Фото: черга у громадський транспорт 5 вересня (Teleram-канал "Київський движ")

Повітряна тривога у Києві 5 вересня

Через загрозу чергових російських атак у Києві оголосили повітряну тривогу 4 вересня о 23:29. Небезпека тривала усю ніч. Навіть у ранці відбою не було.

О 08:38 небезпека минула. Таким чином, повітряна тривога у Києві тривала 9 годин.

Оскільки на час дії повітряної тривоги у столиці обмежують в'їзд на мости, а також роботу метро, наразі у місті спостерігається транспортний колапс.

Відомо, що сьогодні вночі на Київщині працювала ППО.

Сьогодні, під час чергового намагання Росії вдарити по Україні вночі, деякі російські дрони залетіли на територію Білорусі. Повідомлялося, що над Гомельскою областю працювало ППО.

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