Київ скували затори через 9-годинну тривогу, на стабілізацію графіків метро знадобиться година

У Києві повітряна тривога тривала 9 годин. Це створило великі затори на дорогах у місті, а також колапс у столичному метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Метрополітен наразі відновлює нормальну роботу станцій та графік руху поїздів.

У КМДА нагадали, що станції наземної ділянки відкриваються за 15-20 хвилин до прибуття першого поїзда.

"Зазначимо, що рух поїздів організовано з урахуванням наявної кількості машиністів та рухомого складу, які є наразі", - йдеться у повідомленні.

Оскільки повітряна тривога тривала усю ніч та вранці, інтервали між поїздами були збільшені через великий потік пасажирів.

Таким чином, наразі час очікування наступного поїзда на різних лініях метрополітену становить:

Червона лінія - 9-10 хвилин

Синя лінія - 10 хвилин;

Зелена лінія - 10 хвилин.

У КМДА зазначили, що загалом для відновлення нормальних графіків поїздів потрібно приблизно 1-1,5 години.

Фото: черга у громадський транспорт 5 вересня (Teleram-канал "Київський движ")

Повітряна тривога у Києві 5 вересня

Через загрозу чергових російських атак у Києві оголосили повітряну тривогу 4 вересня о 23:29. Небезпека тривала усю ніч. Навіть у ранці відбою не було.

О 08:38 небезпека минула. Таким чином, повітряна тривога у Києві тривала 9 годин.

Оскільки на час дії повітряної тривоги у столиці обмежують в'їзд на мости, а також роботу метро, наразі у місті спостерігається транспортний колапс.

Відомо, що сьогодні вночі на Київщині працювала ППО.