Киев сковали пробки из-за 9-часовой тревоги, на стабилизацию графиков метро потребуется час
В Киеве воздушная тревога продолжалась 9 часов. Это создало большие пробки на дорогах в городе, а также коллапс в столичном метро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .
Метрополитен возобновляет нормальную работу станций и график движения поездов.
В КГГА напомнили, что станции наземного участка открываются за 15-20 минут до прибытия первого поезда.
"Отметим, что движение поездов организовано с учетом имеющегося в настоящее время машинистов и подвижного состава", - говорится в сообщении.
Поскольку воздушная тревога продолжалась всю ночь и утром, интервалы между поездами были увеличены из-за большого потока пассажиров.
Таким образом, время ожидания следующего поезда на разных линиях метрополитена составляет:
- Красная линия – 9-10 минут
- Синяя линия – 10 минут;
- Зеленая линия – 10 минут.
В КГГА отметили, что для восстановления нормальных графиков поездов нужно примерно 1-1,5 часа.
Воздушная тревога в Киеве 5 сентября
Из-за угрозы очередных российских атак в Киеве объявили воздушную тревогу 4 сентября в 23:29. Опасность продолжалась всю ночь. Даже в ранке отбоя не было.
В 08:38 опасность прошла. Таким образом, воздушная тревога в Киеве продолжалась 9 часов.
Поскольку во время действия воздушной тревоги в столице ограничивают въезд на мосты, а также работу метро, в городе наблюдается транспортный коллапс.
Известно, что сегодня ночью в Киевской области работала ПВО.
Сегодня во время очередной попытки России ударить по Украине ночью некоторые российские дроны залетели на территорию Беларуси. Сообщалось, что над Гомельской областью работало ПВО.
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