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Інтерпол видав ордери на арешт бойовиків, які нападали на Косово

Субота 17 лютого 2024 02:40
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Інтерпол видав ордери на арешт бойовиків, які нападали на Косово Фото: Інтерпол видав ордери на арешт бойовиків, які нападали на Косово (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Інтерпол видав ордери на арешт усіх підозрюваних у нападі у Банську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свечла повідомив, що Інтерпол видав ордери на арешт усіх осіб, підозрюваних у нападі, який стався у Банську.

За інформацією місцевих ЗМІ, список містить імена 19 людей. Серед них колишній високопоставлений політик косовських сербів Мілан Радойчич, котрий вже публічно визнав свою причетність до перестрілки.

Вважається, що всі підозрювані перебувають у Сербії.

"Це важливий крок, і як такий він матиме повний ефект, коли Сербія, яка вкриває та вкриває цих терористів, передасть їх нашій владі, щоб вони постали перед правосуддям", - написав Свечли у Facebook.

Конфлікт між Косово та Сербією

За словами Косівської влади, 24 вересня близько 30 сербських бойовиків перетнули північний кордон, убили поліцейського і встановили барикади. Після була багатогодинна перестрілка з місцевими правоохоронцями

Влада країни оголосила про спецоперацію із затримання нападників, яку було завершено затриманням шістьох і вбивством трьох осіб.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна до заворушень стосунку не має.

Нині миротворчий контингент НАТО в Косово нараховує 4500 військовослужбовців із 27 країн, його очолює Туреччина.

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