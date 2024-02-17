Інтерпол видав ордери на арешт бойовиків, які нападали на Косово
Інтерпол видав ордери на арешт усіх підозрюваних у нападі у Банську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свечла повідомив, що Інтерпол видав ордери на арешт усіх осіб, підозрюваних у нападі, який стався у Банську.
За інформацією місцевих ЗМІ, список містить імена 19 людей. Серед них колишній високопоставлений політик косовських сербів Мілан Радойчич, котрий вже публічно визнав свою причетність до перестрілки.
Вважається, що всі підозрювані перебувають у Сербії.
"Це важливий крок, і як такий він матиме повний ефект, коли Сербія, яка вкриває та вкриває цих терористів, передасть їх нашій владі, щоб вони постали перед правосуддям", - написав Свечли у Facebook.
Конфлікт між Косово та Сербією
За словами Косівської влади, 24 вересня близько 30 сербських бойовиків перетнули північний кордон, убили поліцейського і встановили барикади. Після була багатогодинна перестрілка з місцевими правоохоронцями
Влада країни оголосила про спецоперацію із затримання нападників, яку було завершено затриманням шістьох і вбивством трьох осіб.
Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що країна до заворушень стосунку не має.
Нині миротворчий контингент НАТО в Косово нараховує 4500 військовослужбовців із 27 країн, його очолює Туреччина.
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