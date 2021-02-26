Интерпол отказывается разыскивать причастных к преступлениям в Крыму, - прокуратура АРК

Интерпол под разными причинами и мотивам отказывается осуществлять розыск лиц, причастных к преступлениям в оккупированном Крыму, что является наибольшей проблемой в привлечении таких лиц к ответственности.

Об этом во время телемарафона ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и г. Севастополя заявил руководитель прокуратуры АРК и г. Севастополя Игорь Поночовный.

Он объяснил, что осуществление специального досудебного расследования блокируется, поскольку в настоящее время Уголовно-процессуальный кодекс Украины позволяет осуществлять специальное досудебное расследование только в отношении лиц, объявленных в международный розыск.

То есть для того, чтобы суд дал согласие на осуществление специального досудебного расследования, нужно объявить лицо в международный розыск", - пояснил Поночовный.

Также он подчеркнул, что сама процедура в национальном законодательстве прописана абсолютно несовершенно.

"Но самой большой проблемой в этом случае является позиция самого Интерпола, который абсолютно под разными причинами и мотивам отказывается осуществлять розыск лиц, которые причастны к тем или иным преступлениям, совершенных в Крыму", - сказал руководитель прокуратуры АРК. Он добавил, что это касается и военных преступлений, преступлений против основ национальной безопасности, общеуголовных преступлений.

"То есть абсолютный бойкот любых инициатив по международному розыску преступников, совершивших преступления в Крыму, объявленных Интерполом. Неофициально, конечно. То есть, не имея возможности через Интерпол объявить в международный розыск этих лиц, нет возможности получить разрешение на осуществление специального досудебного расследования и заочного осуждения этих лиц", - сказал он.

Он отметил, что на прошлой неделе в Верховной Раде в первом чтении был проголосован законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно совершенствования механизмов осуществления специального досудебного расследования, который значительно упрощает бюрократические процедуры. Поночовный выразил надежду, что с разблокировкой такого механизма эти дела пойдут в суд и в суде также будут двигаться быстрее.

Он сообщил, что в деле об осуждении Ахтема Чийгоза установлено 29 лиц, непосредственно причастных к его преследованию. В отношении семи лиц уже направлены в суд обвинительные акты в порядке специального досудебного расследования. Лиц, которые непосредственно оказывали преследования, тоже установили.