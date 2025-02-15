Інтерпол опублікував "червоне повідомлення" щодо екслідера Демпартії Молдови Плахотнюка

Як сказано у повідомленні, Плахотнюк перебуває в міжнародному розшуку за обвинуваченням у створенні злочинної організації, шахрайстві, відмиванні грошей, а також зловживанні владою і становищем.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, будь ласка, зв'яжіться з поліцією", - йдеться в оголошенні.



Хто такий Плахотнюк

Володимир Плахотнюк - молдовський олігарх, колишній політик і бізнесмен, який відігравав ключову роль у політичному житті Молдови у 2010-х роках. Він був лідером Демократичної партії та фактично контролював уряд і державні інституції країни. Його вплив поширювався на судову систему, правоохоронні органи та медіа, що дозволяло йому здійснювати значний політичний тиск на опонентів.

У 2019 році після зміни влади в Молдові Плахотнюк залишив країну, втікши за кордон, коли проти нього почали розслідування за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей. Його пов'язують із так званою "крадіжкою століття" - викраденням понад мільярда доларів з молдовських банків.

Влада Молдови, а також міжнародні партнери неодноразово заявляли про необхідність його притягнення до відповідальності.