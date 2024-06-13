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"Інтерпайп" презентував у Берліні інвестпроєкт вартістю 1 млрд доларів

Четвер 13 червня 2024 14:28
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"Інтерпайп" презентував у Берліні інвестпроєкт вартістю 1 млрд доларів Фото: "Інтерпайп" презентував у Берліні інвестпроєкт вартістю 1 млрд доларів (facebook.com/Interpipe)
Автор: Олександр Мороз

Українська промислова компанія "Інтерпайп" взяла участь у Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC2024), яка пройшла у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії.

Під час заходу голова ради директорів компанії Фаді Храйбе презентував крупний інвестиційний проєкт загальною вартістю біля 1 млрд доларів.

Мова йде про будівництво другої черги на електросталеплавильному комплексі "Інтерпайп Сталь" та цеху по виробництву зеленого плоского прокату.

"В повоєнній Україні ми очікуємо значний дефіцит пропозиції листового прокату. Крім того, ми бачимо постійно зростаючий попит на зелену сталь в Євросоюзі. Запропонований нами проєкт покликаний задовольнити цей попит. Однак його реалізація потребуватиме залучення значного боргового фінансування від МФО. Сподіваємось, що Ukraine Development Fund стане тим інструментом, який допоможе підготувати цей проєкт", - зазначив Храйбе.

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