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"Интерпайп" представил в Берлине инвестпроект стоимостью 1 млрд долларов

Четверг 13 июня 2024 14:28
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"Интерпайп" представил в Берлине инвестпроект стоимостью 1 млрд долларов Фото: "Интерпайп" представил в Берлине инвестпроект стоимостью 1 млрд долларов (facebook.com/Interpipe)
Автор: Александр Мороз

Украинская промышленная компания "Интерпайп" приняла участие в прошедшей в Берлине Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2024).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

В ходе мероприятия председатель совета директоров компании Фади Храйбе презентовал крупный инвестиционный проект общей стоимостью около 1 млрд долларов.

Речь идет о строительстве второй очереди на электросталеплавильном комплексе "Интерпайп Сталь" и цехе по производству зеленого плоского проката.

"В послевоенной Украине мы ожидаем значительный дефицит предложения листового проката. Кроме того, мы видим постоянно растущий спрос на зеленую сталь в Евросоюзе. Предлагаемый нами проект призван удовлетворить этот спрос. Однако его реализация потребует привлечения значительного долгового финансирования от МФО. Надеемся, что Ukraine Developer Fund станет тем инструментом, который поможет подготовить этот проект", – отметил Храйбе.

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Интерпайп
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