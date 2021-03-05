"Интерпайп" Пинчука пояснил завышение цен на трубы для "Нафтогаза" особой конструкцией соединений

Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пунчука объяснила двукратное завышение цен на трубную продукцию для государственного "Нафтогаза", по сравнению с продажами в России тем, что для украинской компании поставлялись "технологически сложные трубы с премиальными соединениями".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление компании.

"В публикациях, направленных против "Интерпайпа", сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в заявлении.

В компании заявили, что "Интерпайп" осуществлял и осуществляет поставки НАК "Нафтогаз Украины" в рамках конкурентных тендерных процедур.

В "Интерпайпе" также посетовали на введение Россией эмбарго на ввоз всей продукции "Интерпайпа" в апреле 2019 года.

