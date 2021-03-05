UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Интерпайп" Пинчука пояснил завышение цен на трубы для "Нафтогаза" особой конструкцией соединений

Автор: РБК-Украина

Компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пунчука объяснила двукратное завышение цен на трубную продукцию для государственного "Нафтогаза", по сравнению с продажами в России тем, что для украинской компании поставлялись "технологически сложные трубы с премиальными соединениями".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление компании.

"В публикациях, направленных против "Интерпайпа", сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в заявлении.

В компании заявили, что "Интерпайп" осуществлял и осуществляет поставки НАК "Нафтогаз Украины" в рамках конкурентных тендерных процедур.

В "Интерпайпе" также посетовали на введение Россией эмбарго на ввоз всей продукции "Интерпайпа" в апреле 2019 года.

Напомним, ранее РБК-Украина анализировало контракты "Интерпайпа" с "Нафтогазом" и российской компанией "Башнефти" на идентичные виды труб с единым ГОСТом в течение 2015-2019 годах.

Цены реализации труб на российском рынке оказались в 2-3 раза ниже, чем для государственной компании "Нафтогаз". Завышение цен позволило "Интерпайпу" дополнительно заработать на государственном "Нафтогазе" до 290 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Нафтогаз УкраиныВиктор ПинчукИнтерпайп
Читайте также
Шмыгаль против увольнения Коболева: не вижу острой необходимости
Цены на газ зафиксируют на один год: как это будет работать
Прогноз погоды