"Інтерпайп" Пінчука організував відпочинок для дітей в Карпатах

Другий рік поспіль діти діючих військових, ветеранів та співробітників "Інтерпайп" з Нікополя, Дніпра та Новомосковська відпочивають в таборі в Карпатах.

"Ми плануємо оздоровити за літо 700 дітей, серед них – діти наших мобілізованих та ветеранів, а також діти, які живуть з батьками під постійними обстрілами в Нікополі. В такий спосіб ми хочемо підтримати наших людей під час війни", – зазначив директор з персоналу "Інтерпайп" Віталій Пахомов.

З початку повномасштабної війни Інтерпайп суттєво розширив соціальний пакет для співробітників. Компанія евакуювала сім'ї працівників з Нікополя у безпечний район, надає фінансову підтримку співробітникам, потерпілим від ворожих обстрілів, забезпечує системну допомогу мобілізованим працівникам.