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"Интерпайп" Пинчука организовал отдых для детей в Карпатах

Фото: "Интерпайп" Пинчука организовал отдых для детей в Карпатах
Автор: Константин Широкун

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука обеспечила летний отдых детям своих сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании.

Второй год подряд дети действующих военных, ветеранов и сотрудников "Интерпайпа" из Никополя, Днепра и Новомосковска отдыхают в лагере в Карпатах.

"Мы планируем оздоровить за лето 700 детей, среди них – дети наших мобилизованных и ветеранов, а также дети, которые живут с родителями под постоянными обстрелами в Никополе. Таким образом, мы хотим поддержать наших людей во время войны", – отметил директор по персоналу. "Интерпайп" Виталий Пахомов.

С начала полномасштабной войны Интерпайп существенно расширил социальный пакет для сотрудников. Компания эвакуировала семьи работников из Никополя в безопасный район, оказывает финансовую поддержку сотрудникам, пострадавшим от вражеских обстрелов, обеспечивает системную помощь мобилизованным работникам.

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Виктор ПинчукИнтерпайп