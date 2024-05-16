"Інтерпайп" передав FPV-дрони військовим на Харківському та Донецькому напрямках

"Ми системно патронуємо 15 підрозділів, що утримують фронт на Донецькому напрямку. Сьогодні долучилися до допомоги підрозділам на Харківщині, адже це один з найважчих напрямків і підрозділи потребують багато розхідників у вигляді дронів", – розповіла Людмила Новак, керівник напрямку допомоги військовим "Інтерпайп".

З початку поточного року "Інтерпайп" вже передав бригадам, що стримують ворога у Донецькій області, понад 1000 fpv-дронів, 400 денних дронів Mavic та більше 100 нічних дронів Mavic.