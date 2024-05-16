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"Интерпайп" передал FPV-дроны военным на Харьковском и Донецком направлениях

Фото: "Интерпайп" передал FPV-дроны военным (facebook.com/Interpipe)
Автор: Александр Мороз

Промышленная группа "Интерпайп" Виктора Пинчука передала бригадам, обороняющим Харьковскую область, 200 fpv-дронов, 33 дневных дронов Mavic и 10 ночных дронов Mavic 3T, а также десять зарядных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Интерпайп".

"Мы системно патронируем 15 подразделений, удерживающих фронт на Донецком направлении. Сегодня присоединились к помощи подразделениям на Харьковщине, ведь это одно из самых тяжелых направлений и подразделения нуждаются в много расходниках в виде дронов", - рассказала Людмила Новак, руководитель направления помощи военным "Интерпайп" .

С начала текущего года "Интерпайп" уже передал бригадам, сдерживающим врага в Донецкой области, более 1000 fpv-дронов, 400 дневных дронов Mavic и более 100 ночных дронов Mavic.

 

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