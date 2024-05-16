"Интерпайп" передал FPV-дроны военным на Харьковском и Донецком направлениях

"Мы системно патронируем 15 подразделений, удерживающих фронт на Донецком направлении. Сегодня присоединились к помощи подразделениям на Харьковщине, ведь это одно из самых тяжелых направлений и подразделения нуждаются в много расходниках в виде дронов", - рассказала Людмила Новак, руководитель направления помощи военным "Интерпайп" .

С начала текущего года "Интерпайп" уже передал бригадам, сдерживающим врага в Донецкой области, более 1000 fpv-дронов, 400 дневных дронов Mavic и более 100 ночных дронов Mavic.