"Інтерпайп" передав FPV-дрони військовим на Харківському та Донецькому напрямках

Промислова група "Інтерпайп" Віктора Пінчука передала бригадам, які наразі обороняють Харківську область, 200 fpv-дронів, 33 денних дрони Mavic та 10 нічних дронів Mavic 3T, а також десять зарядних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Інтерпайп".

"Ми системно патронуємо 15 підрозділів, що утримують фронт на Донецькому напрямку. Сьогодні долучилися до допомоги підрозділам на Харківщині, адже це один з найважчих напрямків і підрозділи потребують багато розхідників у вигляді дронів", – розповіла Людмила Новак, керівник напрямку допомоги військовим "Інтерпайп".

З початку поточного року "Інтерпайп" вже передав бригадам, що стримують ворога у Донецькій області, понад 1000 fpv-дронів, 400 денних дронів Mavic та більше 100 нічних дронів Mavic.