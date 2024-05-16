ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Интерпайп" передал FPV-дроны военным на Харьковском и Донецком направлениях

Четверг 16 мая 2024 16:30
UA EN RU
"Интерпайп" передал FPV-дроны военным на Харьковском и Донецком направлениях Фото: "Интерпайп" передал FPV-дроны военным (facebook.com/Interpipe)
Автор: Александр Мороз

Промышленная группа "Интерпайп" Виктора Пинчука передала бригадам, обороняющим Харьковскую область, 200 fpv-дронов, 33 дневных дронов Mavic и 10 ночных дронов Mavic 3T, а также десять зарядных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Интерпайп".

"Мы системно патронируем 15 подразделений, удерживающих фронт на Донецком направлении. Сегодня присоединились к помощи подразделениям на Харьковщине, ведь это одно из самых тяжелых направлений и подразделения нуждаются в много расходниках в виде дронов", - рассказала Людмила Новак, руководитель направления помощи военным "Интерпайп" .

&quot;Интерпайп&quot; передал FPV-дроны военным на Харьковском и Донецком направлениях

С начала текущего года "Интерпайп" уже передал бригадам, сдерживающим врага в Донецкой области, более 1000 fpv-дронов, 400 дневных дронов Mavic и более 100 ночных дронов Mavic.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Интерпайп Вторжение России в Украину Дрони
NEWS
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию