"Інтерпайп" долучився до проєкту зеленої енергетики на півдні Іспанії

Українська промислова компанія "Інтерпайп" листопаді 2025 року завершила поставку лінійних труб для будівництва нового заводу з виробництва біодизелю на півдні Іспанії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз "Інтерпайп".

Згідно прес-релізу компанії, обсяг постачання склав 350 тонн труб діаметром від 203,2 мм до 355,6 мм, що відповідають стандарту ASTM A-106 GR 6.

З використанням виготовленої в Україні трубної продукції буде збудовано трубопровід для транспортування пального на новому заводі з виробництва біодизелю другого покоління – з використаної харчової олії та відходів сільського господарства.

Таким чином, "Інтерпайп" продовжує сталий розвиток своїх "зелених поставок" до країн Європи, зауважують в компанії.

Менеджер компанії із продажу труб на ринках Європи Хорхе Руїз пояснив, що на європейському ринку декарбонізація вже стала мейнстрімом.

"Дедалі більше глобальних енергетичних компаній запускають "зелені" проєкти у сфері відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива. Ми постійно шукаємо нові ніші та працюємо над розробкою нової продукції, прагнучи задовольнити зростаючі потреби наших клієнтів. "Інтерпайп" також візьме участь наступних етапах будівництва цього заводу", - підкреслив він.

Що відомо про компанію "Інтерпайп"

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2024 році "Інтерпайп" реалізував 511 тис. т трубної продукції та 115 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників "Інтерпайп" становить близько 9,5 тис. Чисельність працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1070 осіб.

У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.