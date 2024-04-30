Інтерпайп у 1 кварталі 2024 року збільшив сплату податків та зборів на 90%

Протягом 1 кварталу 2024 року українська промислова компанія Інтерпайп перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 1 млрд 186 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових відрахувань збільшився на 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Інтерпайпу.

Відрахування до державного бюджету становили близько 916 млн грн (+126%), до місцевих бюджетів - 138 млн грн. (+29%). Ще 132 млн грн. (+21%) компанія перерахувала як ЄСВ.

"Компанія має експортні замовлення, виробляє продукцію та продовжує збільшувати сплату податків до бюджетів усіх рівнів. Торік Інтерпайп відновив інвестиційну програму, реалізуючи проєкти у Дніпрі та Нікополі. Маємо плани щодо збільшення інвестицій в економіку країни, але для цього потрібно лібералізувати валютне регулювання", - заявив директор з економіки та фінансів Інтерпайп Сергій Кузьменко.

Нагадаємо, Інтерпайп - українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

В Інтерпайп працюють близько 9 тис. співробітників. У 2023 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн.