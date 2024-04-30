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Интерпайп в 1 квартале 2024 года увеличил уплату налогов и сборов на 90%

Вторник 30 апреля 2024 15:40
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Интерпайп в 1 квартале 2024 года увеличил уплату налогов и сборов на 90% Фото: Интерпайп в 1 квартале 2024 года увеличил уплату налогов и сборов на 90% (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В течение 1 квартала 2024 года украинская промышленная компания Интерпайп перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 1 млрд 186 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объем налоговых вычетов увеличился на 90%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Интерпайпа.

Отчисления в государственный бюджет составили около 916 млн грн (+126%), в местные бюджеты - 138 млн грн (+29%). Еще 132 млн грн. (+21%) компания перечислила как ЕСВ.

"Компания имеет экспортные заказы, производит продукцию и продолжает увеличивать уплату налогов в бюджеты всех уровней. В прошлом году Интерпайп возобновил инвестиционную программу, реализуя проекты в Днепре и Никополе. Есть планы по увеличению инвестиций в экономику страны, но для этого нужно либерализовать валютное регулирование", - заявил директор по экономике и финансам Интерпайп Сергей Кузьменко.

Напомним, Интерпайп - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В Интерпайпе работают около 9 тыс. сотрудников. В 2023 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 4,4 млрд грн.

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Интерпайп
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