Інтернет від Starlink в Україні: як підключити і скільки коштує

Що таке Starlink

Це глобальна супутникова система, призначена для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Головною ідеєю заявлено доступ до високошвидкісного Інтернету абсолютно з будь-якого місця. Проект реалізовано компанією SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.

Доступ до глобальної мережі забезпечується завдяки тисячам міні-супутників. З 2020 року компанія почала надавати послуги на комерційній основі.

Як підключити

Для доступу в інтернет потрібен спеціальний термінал та роутер. Перший - для зв'язку з супутником, другий - для роздачі інтернету через Wi-Fi на інші пристрої. Термінали поставляються з інструкцією до встановлення, налаштування та взаємодії.

Термінал має вигляд супутникової антени, його необхідно встановити на відкритій місцевості якнайвище, закріпити на штативі, підключити до електричної мережі, а також до роутера за допомогою комплектного кабелю. Далі треба скачати програму Starlink з Google Play або App Store на смартфон і, дотримуючись інструкцій, підключитися до інтернету.

Фактично треба лише створити свою мережу Wi-Fi, придумати назву і пароль, а також підв'язати кредитну картку для оплати. Іноді термінали доставляють до України з уже створеною мережею Wi-Fi - для її скидання треба кілька разів поспіль від'єднати термінал від розетки з інтервалом 2-3 секунди.

Яка швидкість інтернету

Швидкість залежить від обраного пакета. Starlink Basic пропонує доступ до інтернету на швидкості 50-250 Мбіт/сек, Starlink Premium - 150-500 Мбіт/сек.

Скільки коштує

Стандартний пакет супутникового інтернету від Starlink коштує 110 доларів на місяць. Однак для України влітку був доступний пільговий пакет з абонентською платою у 60 доларів. Крім того, треба було придбати комплект обладнання за 599 доларів.

Але вже з 29 грудня цінова політика зміниться. Компанія попередила користувачів в Україні, що абонплата для приватних осіб подорожчає до 75 доларів , а термінал та роутер -до 700 доларів.

Також при покупці треба заплатити 50 доларів за доставку. Раніше такого платежу для українців не було.

Як придбати Starlink

Замовити обладнання можна на офіційному сайті starlink.com у країнах, де вже є представництво компанії. На даний момент немає прямої можливості зробити замовлення з доставкою до України.

Українці зазвичай замовляють Starlink до найближчих сусідніх країн. На сайті треба вказати місце доставки, після чого система сама перевірить, чи є можливість доставити роутер і термінал.

Наприклад, "Нова пошта" пропонує послуги доставки з логістичного складу Jelenia Gora у Польщі. Після внесення цих даних потрібно внести депозит у сумі 60 доларів і чекати на лист від Starlink зі схваленням замовлення.

Як правило, доставка займає 2-3 тижні. Зазначимо, що транспортування до України не входить у вартість, як і митні платежі. Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував скасування ввізного мита та ПДВ для обладнання Starlink.

Зазначимо, можна заощадити, купивши обладнання, що було у використанні. Але в цьому випадку головне отримати доступ до облікового запису до безпосереднього придбання терміналу. Після цього рекомендується змінити пароль до аккаунту.