Интернет-сбой в США и Британии не связан с кибератаками
Фото: Интернет-сбой в США и Британии не связан с кибератаками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня вечером в Соединенных Штатах и Великобритании произошел глобальный сбой в сети Интернет. Однако к неполадкам не были причастны кибератаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Akamai.
"Мы продолжаем следить за ситуацией и можем подтвердить, что это не было результатом кибератаки на платформу Akamai", - говорится в сообщении кампании.
Отметим, что из-за глобального сбоя перестали работать интернет-магазины, компьютерные игры, стриминговые сервисы и ряд банков.