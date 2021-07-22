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Интернет-сбой в США и Британии не связан с кибератаками

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Четверг 22 июля 2021 21:00
Интернет-сбой в США и Британии не связан с кибератаками Фото: Интернет-сбой в США и Британии не связан с кибератаками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сегодня вечером в Соединенных Штатах и Великобритании произошел глобальный сбой в сети Интернет. Однако к неполадкам не были причастны кибератаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию Akamai.

"Мы продолжаем следить за ситуацией и можем подтвердить, что это не было результатом кибератаки на платформу Akamai", - говорится в сообщении кампании.

Отметим, что из-за глобального сбоя перестали работать интернет-магазины, компьютерные игры, стриминговые сервисы и ряд банков.

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Соединенные Штаты Америки Великобритания сбой в работе интернет
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