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В США и Британии глобальный сбой в Интернете: проблемы у банков, магазинов и кинотеатров

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США, Четверг 22 июля 2021 19:40
В США и Британии глобальный сбой в Интернете: проблемы у банков, магазинов и кинотеатров Фото: в США произошел глобальный сбой в Интернете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Соединенных Штатах Америки и Британии сейчас наблюдается глобальный сбой в сети Интернет. Перестали работать интернет-магазины, в частности Amazon, компьютерные игры, включая Call of Duty, стриминговые сервисы, такие как HBO Max, и ряд банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Как сообщает издание, сервис Down Detector показывает, что в работе интернет-сервисов произошел глобальный сбой. Они массово перестают работать. Сначала сбой зафиксировали в США, а затем сервисы начали "краснеть" и в Британии.

Издание отмечает, что повсеместное отключение, вероятно, означает, что что-то сломалось в инфраструктуре самого интернета, а не у компаний.

По данным Down Detector, пока массово возникают проблемы в работе: Amazon, Call of Duty, HBO Max, Apex, Apple Music, Apple TV, Apple Store, BMO Harris Bank, Bank of America, Bank of the West, Bethesda, Booking, CNN, Epic Games Store, Fox News, Fortnite, Disney + и многих сервисов.

Пока точно неизвестно, что именно стало причиной этого сбоя. Однако компания Akamai сообщила, что сейчас чувствует "перебои в обслуживании". Эта компания занимается интернет-инфраструктурой, поэтому подозревают, что это из-за нее произошел этот глобальный сбой.

"Мы применили исправления для этой проблемы, и на основе текущих наблюдений служба восстанавливает нормальную работу. Мы будем продолжать мониторинг, чтобы гарантировать, что влияние было полностью смягчено", - заявила Akamai в Twitter.

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